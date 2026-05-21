Šeštadienį Vilniuje – eismo ribojimai: vyks pusmaratonis

Viešojo transporto pakeitimai Gegužės 23 dieną 12-22 val. numatytas viešojo transporto trasų, vykstančių per bėgimo renginio trasą, pakeitimai, atitinkamai keisis maršrutų kursavimo laikai.
Pokyčiai numatyti:
1G, 2G (reisas į/iš parko), 3G, 3G-A, 5G, 6G, 9 (reisas į/iš parko), 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 53, 55 (reisas į/iš parko), 56, 73, 88, 89, 123 autobusų maršrutuose.
2, 3, 4, 6, 10 (kursuos iki 12:00), 12 (kursuos iki 12:00), 17, 19, 20 (kursuos iki 12:00) troleibusų maršrutuose.
Eismo ribojimai:
Gegužės 23 d. 0 – 22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Šventaragio gatvėje.
Eismas bėgimo trasose bus draudžiamas nuo 13 iki 22 val.
21,098 km bėgimo trasa drieksis: nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Vasario 16-osios, Kaštonų, A. Jakšto, Šermukšnių, Vasario 16-osios, A. Goštauto, Žygimantų, Arsenalo gatvėmis, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Paupio, Aukštaičių, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Stiklių, Gaono, Dominikonų, Šv. Ignoto, Benediktinių, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, A. Goštauto, A. Mickevičiaus, Vytauto, Upės gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, Vilniaus gatve, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio gatvėmis;
10 km bėgimo trasa bus išdėstyta: nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, A. Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, Vasario 16-osios, Kaštonų, A. Jakšto, Šermukšnių, Vasario 16-osios, A. Goštauto, Žygimantų, Arsenalo gatvėmis, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis;
5 km bėgimas vyks: nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, A. Goštauto, Vasario 16-osios gatvėmis, Gedimino prospektu, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Benediktinių, Šv. Ignoto, Dominikonų, Gaono, Stiklių, Didžiąja, Pilies, Latako, Rusų, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis;
4,2 km bėgimo trasa: nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus, Jogailos, Islandijos, Liejyklos, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vokiečių, Didžiąja, Pilies, Šv. Jono, Universiteto, Šventaragio gatvėmis.
Vaikų bėgimas vyks Šventaragio gatvės dalyje nuo Pilies gatvės iki Gedimino prospekto.
Renginys bus atidaromas su „Unbroken“ Ukrainos Veteranų 200 m. distancija, kurioje dalyvaus 5 karo veteranai. Kviečiame visus norinčius prisidėti ir simbolinėje distancijoje dalyvauti kartu, taip išreiškiant palaikymą ir vienybę. Visos šioje distancijoje surinktos lėšos bus skirtos „Unbroken Kids“ fondui.
Tolimesnė renginio programa, registracija ir kita informacija: https://vilniauspusmaratonis.lt/.