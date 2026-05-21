SportasKitos naujienos

Skaudi latvių nesėkmė – 10-ąją sekundę suomiams pelnę įvartį po to jie prarijo sutriuškinimo piliulę

2026 m. gegužės 21 d. 20:08
Lrytas.lt
Video
Pasaulio ledo ritulio čempionate – skaudus antausis Latvijos rinktinei. Ketvirtadienį latviai kovojo A grupės ketvirtojo turo akistatą su Suomijos atstovais ir pralaimėjo jiems net 1:7 (1:3, 0:1, 0:3).
Daugiau nuotraukų (10)
Latviai šiose rungtynėse labiau pasižymėjo bandymais kurti muštynes – jie tiek pirmame, tiek ir antrame kėliniuose provokavo suomius, tačiau šie bandė nesivelti į muštynes ir dėmesį skyrė įvarčių mušimui.
Latviai jau 10 sek. po Rudolfo Balcero metimo išsiveržė į priekį, tačiau tai buvo vienintelis jų įvartis per žaidimo valandą.
Susiję straipsniai
Latviai antrą kartą suklupo pasaulio ledo ritulio čempionate

Latviai antrą kartą suklupo pasaulio ledo ritulio čempionate

Pasaulio čempionai amerikiečiai nuo pralaimėjimo išsigelbėjo tik paskutinėmis akimirkomis

Pasaulio čempionai amerikiečiai nuo pralaimėjimo išsigelbėjo tik paskutinėmis akimirkomis

Šveicarijos ledo ritulininkai pažemino austrus – tokio rezultato nebuvo nuo 1949-ųjų

Šveicarijos ledo ritulininkai pažemino austrus – tokio rezultato nebuvo nuo 1949-ųjų

Suomiams įvarčius mušė skirtingi septyni žaidėjai, o jie įveikė Latviją ir smūgių gausa – 36:15.
Olimpiados Milane ir Kortinoje trečiosios vietos laimėtojai suomiai A grupėje kovoja su šveicarais dėl pirmosios vietos – trenerio Antti Pennaneno vadovaujama komanda gali pasigirti 4 pergalėmis ir 0 pralaimėjimų.
Suomija penktadienį turi galimybę iškovoti penktąją pergalę prieš ką tik į stipriausiųjų lygą pakilusią Didžiąją Britaniją.
Latviai galės pailsėti ir atsigauti prieš šeštadienį vyksiančias rungtynes ​su pasaulio čempionais amerikiečiais.
B grupėje Kanada po pratęsimo 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) nurungė dvi pergales turėjusią Norvegiją. Dabar kanadiečiai savo sąskaitoje po keturių dvikovų turi 11 taškų, o norvegai – 7.
Ledo ritulyspasaulio čempionatasSuomijos ledo ritulio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.