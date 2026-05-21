Skaudi latvių nesėkmė – 10-ąją sekundę suomiams pelnę įvartį po to jie prarijo sutriuškinimo piliulę

Latviai šiose rungtynėse labiau pasižymėjo bandymais kurti muštynes – jie tiek pirmame, tiek ir antrame kėliniuose provokavo suomius, tačiau šie bandė nesivelti į muštynes ir dėmesį skyrė įvarčių mušimui.
Latviai jau 10 sek. po Rudolfo Balcero metimo išsiveržė į priekį, tačiau tai buvo vienintelis jų įvartis per žaidimo valandą.
Suomiams įvarčius mušė skirtingi septyni žaidėjai, o jie įveikė Latviją ir smūgių gausa – 36:15.
Olimpiados Milane ir Kortinoje trečiosios vietos laimėtojai suomiai A grupėje kovoja su šveicarais dėl pirmosios vietos – trenerio Antti Pennaneno vadovaujama komanda gali pasigirti 4 pergalėmis ir 0 pralaimėjimų.
Suomija penktadienį turi galimybę iškovoti penktąją pergalę prieš ką tik į stipriausiųjų lygą pakilusią Didžiąją Britaniją.
Latviai galės pailsėti ir atsigauti prieš šeštadienį vyksiančias rungtynes su pasaulio čempionais amerikiečiais.
B grupėje Kanada po pratęsimo 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) nurungė dvi pergales turėjusią Norvegiją. Dabar kanadiečiai savo sąskaitoje po keturių dvikovų turi 11 taškų, o norvegai – 7.