Tėvo dienos proga – išskirtinės bėgimo varžybos su pasaulinio lygio atletais

Tai išskirtinės varžybos mūsų šalyje, nes leidžia varžytis ant stadiono takelio ir siekti savo geriausio laiko sudėtingoje ir rečiau mėgėjams prieinamoje 5000 metrų distancijoje. Šiemet varžybos vyks tėvo dieną (birželio 7-ąją), o specialiai joms į Lietuvą atvyksta keli itin pajėgus užsienio bėgikai.
Nuo 2020 metų Vingio parko stadione vykstančiose varžybose tradiciškai dalyvauja geriausi Lietuvos stadiono distancijų bėgikai: Simas Bertašius ir Giedrius Valinčius. Čia yra bėgę ir tokie elitiniai sportininkai kaip pasaulio ultramaratonų rekordininkas Aleksandras Sorokinas, olimpietė Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė, žinomas maratonininkas Ignas Brasevičius ir kiti.
Taip pat čia susirenka ir stipriausi šalies mėgėjai, kurie bėgimuose suskirstomi pagal pajėgumą, kas leidžia bėgti su apylygiais varžovais ir išspausti iš savęs maksimalų rezultatą. Praėjusiais metais čia net 104 iš 146 finišą pasiekusių bėgikų pagerino savo asmeninius rekordus 5000 m distancijoje.
Tai ir yra didžiausias varžybų išskirtinumas – profesionalų ir mėgėjų bėgimo pasaulių sąjunga. Populiariausi pasaulio bėgimo renginiai yra miestų maratonai, kur taip pat bėga elitiniai atletai, pagerinami pasaulio rekordai, tačiau paprasti mėgėjai elito nesutinka. Profesionalai startuoja priekyje ir greitai išnyksta iš akių. „Vilnius 5000“ varžybos vyksta stadione, tad geriausius atletus tu matai nuolat. O jeigu tavo pajėgumas aukštas – gauni progą bėgti kartu.
Tėvo dienos akcentas
Šių metų „Vilniaus 5000“ data – tėvo diena, todėl organizatoriai rengia ir šiai proga skirtas tėvų ir vaikų estafetės varžybas.
„Svarbiausias „Vilnius 5000“ tikslas yra padaryti išskirtinę šventę visiems – ir mažiausiems, ir lėčiausiems bėgikams, apskritai visiems dalyviams ir žiūrovams. Šiemet tėvo dienos proga rengiame tėčio ir vaiko estafetes, kurių dalyviai pasipuoš išskirtinio dizaino medaliais.
Žiūrovams irgi netrūks pramogų. Bus palaikymo stotelė, prizai garsiausiems ir geriausiems palaikytojams, turėsime atsivežę dirbtinį bulių, kurį išbandyti ir laimėti rėmėjų prizus galės visi. Gros gyva muzika, bus maisto bei ledų vagonėliai – nusimato tikra bėgimo šventė“, – žadėjo vienas renginio organizatorių klubo „Love Streams Running“ treneris Arnas Gabrėnas.
Antrus metus iš eilės bus pagerintas ir „Vilnius 5000“ dalyvių skaičius – šiemet jau užsiregistravo 110 individualių bėgikų.
Be tėvų ir vaikų estafetės 2 po 400 metrų bei svarbiausių 5000 m asmeninių varžybų taip pat vyks ir 5 po 1000 metrų estafetinis bėgimas.
Rekordų siekis ir gausūs prizai
Vienas svarbiausių „Vilnius 5000“ tikslų – pagerinti Lietuvos rekordus. Kiekvienų metų pirmasis tikslas – pagerinti ilgamečius Lietuvos 5000 m distancijos rekordus arba bent vadinamuosius „all-comers“ rekordus – tai yra greičiausią Lietuvos teritorijoje užfiksuotą rezultatą.
Lietuvos „all-comers“ rekordas priklauso baltarusiui Valentinui Zotovui (13:40.00) ir Ingai Juodeškienei (15:53.65). Tuo tarpu Lietuvos 5000 metrų nacionaliniai rekordai jau skaičiuoja ne vieną dešimtmetį. Moterų rekordas tai pačiai I. Juodeškienei (15:28.66) priklauso nuo 2000 metų, o vyrų rekordą dar 1979 m. pasiekė Aleksandras Antipovas (13:17.9).
Už Lietuvos rekordo pagerinimą bėgimo klubas „Love Streams Running“ įsteigė 1000 eur prizą, toks pat prizas laukia ir pagerinusio „all-comers“ rekordą. Už „Vilnius 5000“ varžybų rekordo pagerinimą premija siekia 500 eur.
Piniginiai prizai nuo 500 iki 100 eurų lauks ir pirmas–penktas užėmusių atletų, net jeigu rekordai ir nebus pagerinti.
Tai reiškia, kad elito varžybas laimėjęs ir Lietuvos rekordą pagerinęs lietuvis susižertų net 3000 eurų prizą.
Simas Bertašius prieš Giedrių Valinčių ir užsienio žvaigždės
„Vilnius 5000“ varžybų vyrų rekordas nuo praėjusių metų priklauso Simui Bertašiui, kuris Vingio parko stadione finišavo per 13 min. 48,24 sek. Tuo metu tai buvo geriausias Simo rezultatas karjeroje, kurį jam po poros mėnesių pavyko pagerinti Anglijoje.
Verta pažymėti, kad šių metų vasario pradžioje S. Bertašius pagerino Lietuvos 5000 metrų rekordą bėgant trumpuoju taku, kai atbėgo per 13 min. 27 sek. ir nuo 2003 metų nepajudintą buvusį rekordą pagerino 18 sek. Jo geriausias rezultatas stadione – 13:37,01 min. G. Valinčius greičiausiai karjeroje 5000 metrų stadione yra bėgęs per 13:33,31 min.
Vingio parke pernai G. Valinčius nuo Simo atsiliko kiek daugiau nei 5 sek., tačiau šių metų kovo mėnesį Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate 3000 metrų rungtyje Kaune šiuos bėgikus skyrė vos 0,09 sek.
Tokia artima kova leidžia įspūdingos kovos tikėtis ir ant „Vilnius 5000“ takelio. Juolab, kad į Vilnių šiemet atvyks ir itin pajėgių užsienio bėgikų, kurie sudarys rimtą konkurenciją mūsų žvaigždėms ir pretenduos į titulą.
Vilniuje bėgs dukart Europos kroso estafečių čempionas italas Sebastiano Parolini (karjeros rekordas – 13:25 min.), prancūzas Florianas Le Pallec (13:29), Puerto Riko atstovas Victoras Ortizas Rivera (13:33), vokietis Jonathanas Dahlke (13:51), perspektyvus 18-metis iš latvijos Ralfs Dzosens (3000 m rekordas 8:36).
Moterų varžybas papuoš iškart neabejotina favorite tampanti 21 metų latvė Agate Caune (karjeros rekordas – 15:00 min.), kuri yra dukart Europos U20 amžiaus grupės čempionė.
„Vakarą vainikuos elitiniai vyrų ir moterų bėgimai. Šių metų elito bėgikų sąrašas yra tikrai įspūdingas, vyrų bėgime turėsime „zuikį“, o matydami geriausius bėgikų rezultatus ant popieriaus, tikimės greičiausio 5000 metrų bėgimo Lietuvos istorijoje. Elito bėgikų asmeniniai rezultatai indikuoja, kad bent jau „all-comers“ rekordai gali būti pagerinti“, – sako A. Gabrėnas.
Šių metų varžybose elito klasėje pirmą kartą bėgs ir tempo palaikytojas (pacer), kuriuo bus belgas Clement Deflandre, vienas stipriausių Belgijos ilgų nuotolių bėgikų. Tempo palaikytojo darbas - diktuoti aukštą bėgimo tempą distancijos pirmoje pusėje, taip padedant lyderiams taupyti jėgas ir pasilikti kiek galima daugiau energijos finišui. Su tokiu sportininku prieš startą bėgikai sutaria tempą, kokiu jis bėgs ir bandys įveikti kuo ilgesnį atstumą. Su C. Deflander sutarta, jog jis tempą lyderiams palaikys pirmus 3000 metrų.
Varžybų registracija: https://vilnius5000.fun/registracija.