„Tour of Lithuania“ dviračių lenktynėse – danų superžvaigždės pasirodymas

„Tour of Lithuania“ lenktynėse dalyvaus danas Lasse Normanas Lethas, triumfavęs 2012 metų Londono olimpinių žaidynių omniumo rungtyje bei 2020 metų Tokijo žaidynių madisono varžybose. „Reffe Co: Play Giant Store“ ekipos atstovas taip pat iškovojo penkis planetos čempiono titulus dviračių treke, pastarąjį sykį laimėjęs pernai Santiage (Čilė) vykusiose pirmenybėse.
„Tour of Lithuania“ lenktynėse dalyvausiu pirmą kartą. Nekantrauju lenktyniauti šalyje, kurioje dar nesu dalyvavęs, ir išbandyti save bei savo komandą aukšto lygio penkių dienų varžybose. Nors tai mano debiutas šiose konkrečiose lenktynėse, mūsų tikslas aiškus: atvykstame tam, kad būtume konkurencingi bei sieksime imtis iniciatyvos. Labai laukiame šio iššūkio ir norime pamatyti, ką galime pasiekti per tas 5 dienas“, – sakė L. N. Lethas.
Praėjusiais metais bendros įskaitos nugalėtoju tapo estas Martinas Laasas, vos 7 sek. pranokęs tautietį Karlą Kuritsą. Pastarasis tapo U23 grupės čempionu ir į Lietuvą sugrįš vedamas aukščiausių tikslų.
„Praėjusių metų lenktynės buvo labai smagios bei gerai organizuotos – man patiko visi 5 etapai. Tikslas šiemet yra pasirodyti geriau nei pernai“, – ambicijos laimėti neslepia K. Kuritsas.
„Tour of Lithuania“ – vienintelės tokio lygio profesionalams skirtos varžybos Baltijos šalyse. Lenktynėms skirta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija, tad dviratininkai gali jose pelnyti įskaitinius reitingo taškus, leidžiančius kovoti dėl kelialapių į pasaulio, Europos čempionatus bei netgi olimpines žaidynes.
„Tour of Lithuania“ lenktynes sudaro penki etapai: dviratininkai varžysis Tauragėje, Kėdainiuose, Utenoje, Kaune bei Vilniuje. Praėjusiais metais tarp prizininkų neprasibrovė nė vienas lietuvis, o arčiausiai to buvo ketvirtą vietą Tauragėje užėmęs Venantas Lašinis. Šiemet Lietuvos rinktinei atstovaus V. Lašinis, Eimantas Gudiškis, Rokas Adomaitis, Olegas Ivanovas, Lukas Talačka bei Edgaras Kovaliovas.
„Tour of Lithuania“ dviračių lenktynės yra dalinai finansuojamos valstybės lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra, bei Tauragės, Kėdainių, Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių lėšomis.