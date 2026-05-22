SportasKitos naujienos

V. Gaubas neįveikė „Roland Garros“ atrankos, bet šansų dar nepraranda

2026 m. gegužės 22 d. 15:01
Lrytas.lt
Viliui Gaubui (ATP-133) penktadienį nepavyko įveikti „Grand Slam“ serijos „Roland Garros“ turnyro atrankos.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiajame kvalifikacijos etape lietuvis 3:6, 1:6 nepasipriešino ispanui Pablo Llamui Ruizui (ATP-124).
Kova vyko 1 val. 20 min.
Lietuvis paskutiniame atrankos etape krito ir pernai prieš tą patį ispaną.
Susiję straipsniai
Regėjimą praradęs Karolis Verbliugevičius grįžo į tenisą ir Vilniuje rengia aklųjų teniso pasaulio čempionatą

Regėjimą praradęs Karolis Verbliugevičius grįžo į tenisą ir Vilniuje rengia aklųjų teniso pasaulio čempionatą

Vilniaus teniso akademijos absolventų išlydėtuvėse – padėka bendruomenei ir rekordinio sezono akcentai

Vilniaus teniso akademijos absolventų išlydėtuvėse – padėka bendruomenei ir rekordinio sezono akcentai

V. Gaubas vėl artėja prie „Roland Garros“ pagrindinio turnyro – lieka žengti vieną žingsnį

V. Gaubas vėl artėja prie „Roland Garros“ pagrindinio turnyro – lieka žengti vieną žingsnį

V. Gaubas užsidirbo 16 ATP reitingo taškų ir 48 tūkst. eurų.
Tiesa, lietuvis dar gali patekti į pagrindines varžybas „Lucky loser“ principu, jeigu iš pagrindinių varžybų prieš startą pasitrauktų keturi tenisininkai.
Vilius GaubasGrand SlamTenisas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.