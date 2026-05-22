Vilniaus teniso akademijos absolventų išlydėtuvėse – padėka bendruomenei ir rekordinio sezono akcentai

Didžiausia teniso akademija Lietuvoje besibaigiantį sezoną pasitiko su rekordiniu auklėtinių skaičiumi – rugsėjį į treniruotes susirinko 685 vaikai. Per visą sezoną VTA veiklose dalyvavo daugiau nei 700 jaunųjų tenisininkų.
„Mums svarbiausia, kad vaikas augtų kartu su tenisu. Kad pirmą kartą paėmęs raketę mažųjų mokyklėlėje jis norėtų likti sporte, tobulėti, augti bendruomenėje ir tenisą išsineštų į gyvenimą. Nepriklausomai kokį kelią jis galiausiai pasirinks – profesionalus tenisininko ar bet kokios kitos srities profesionalo. Mūsų tikslas yra vienas – norime, kad kiekvienam mūsų auklėtiniui tenisas, aktyvi gyvensena taptų neatskiriama gyvenimo dalimi“, – sako VTA direktorius Ramūnas Grušas.
Bendruomenė, turnyrai ir meilė tenisui
Pasak VTA vadovo, praėjusį sezoną akademija ypač daug dėmesio skyrė aplinkos, kurioje vaikai norėtų būti, kūrimui.
Per sezoną VTA surengė 14 nacionalinių turnyrų, vidines akademijos varžybas, 4 vaikų teniso lygos etapus, organizavo auklėtinių išvykas į daugiau nei 30 turnyrų Lietuvoje ir užsienyje. Akademijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas tam, kad skirtingo amžiaus ir pajėgumo vaikai galėtų ne tik treniruotis, bet ir reguliariai varžytis tarpusavyje.
Anot R. Grušo, šiuolaikiniams vaikams ypač svarbi motyvuojanti ir dinamiška aplinka.
„Jaunimas šiandien auga greitai besikeičiančiame pasaulyje, todėl treneriai turi būti kūrybiški, išradingi, gebėti sudominti. Neužtenka vien mokyti technikos – reikia sukurti aplinką, kurioje vaikai norėtų būti, augti ir grįžti po vasaros pramogų. Džiaugiamės, kad maždaug 80 proc. vaikų į VTA sugrįžta metai po metų“, – teigia R. Grušas.
Akademija šį sezoną taip pat rengė įvairius teniso populiarinimo projektus – organizuotos treniruotės vaikų darželiuose, teniso festivalis Vilniaus Katedros aikštėje, kitos iniciatyvos, skirtos supažindinti su tenisu vaikus ir jų tėvelius.
Medaliai ir kelias į JAV universitetus
„Sportinių pasiekimų prasme sezonas mums taip pat buvo sėkmingas“, – sako VTA vadovas.
Praėjusiame Lietuvos teniso čempionatų ture VTA auklėtiniai iškovojo 17 medalių – penkis aukso, penkis sidabro ir septynis bronzos. „Ne mažesnio medalių kraičio tikimės ir šių metų Lietuvos čempionatuose. Visgi esame teniso akademija, tad sportiniai auklėtinių pasiekimai mums taip pat svarbūs“, – pasakoja R. Grušas.
Dar vienas svarbus akademijos veiklos rezultatas – jaunuolių galimybė derinti tenisą ir mokslus aukšto lygio universitetuose užsienyje. Šiemet bent keli VTA auklėtiniai taip pat išvyks studijuoti ir žaisti teniso į JAV – bene garsiausios VTA absolventės, Lietuvos moterų teniso rinktinės narės Patricijos Paukštytės pramintu taku.
Svarbus sezono akcentas – Ričardo Berankio prisijungimas prie VTA
Vienu iš svarbiausių šio sezono akademijos įvykių tapo geriausio visų laikų Lietuvos tenisininko Ričardo Berankio prisijungimas prie VTA komandos.
Buvusi 50-oji pasaulio raketė šiuo metu darbuojasi su perspektyviausiais akademijos auklėtiniais, konsultuoja trenerius bei prisideda prie ilgalaikių akademijos vystymo projektų.
Pasak R. Grušo, buvusio Lietuvos teniso flagmano sukaupta patirtis ir žinios yra didžiulė vertė tiek jauniesiems sportininkams, tiek visai akademijos bendruomenei.
Šiuo metu VTA darbuojasi beveik 40 teniso, fizinio rengimo trenerių.
„Mums labai svarbu, kad treneriai būtų smalsūs, siektų tobulėti. Didžioji jų dalis šiemet dalyvavo Vilniuje vykusioje Pasaulinėje trenerių konferencijoje, kituose panašiuose renginiuose Lietuvoje ar kitose šalyse“, – pasakoja VTA vadovas.
Užaugę VTA kortuose
Vienos iš šiemetinių akademijos absolvenčių – Viltė Vaitkevičiūtė ir Ona Marcinkevičiūtė – netrukus taip pat išvyksta į JAV, kur studijuos ir žais tenisą šios šalies universitetuose.
„Mano kelionė tenise prasidėjo būnant 5 ar 6 metų. Tėveliai atvedė mane į VTA. Akademija išmokė mane disciplinos, praplėtė akiratį. Jos ir teniso dėka daug keliavau, aplankiau daug įvairių pasaulio šalių. Ir susiradau daug puikių draugų“, – sako V. Vaitkevičiūtė.
VTA vadovo teigimu, būtent bendruomenė, draugystės ir trenerių ryšys su vaikais dažniausiai tampa pagrindine priežastimi, kodėl jaunieji sportininkai lieka tenise ilgus metus.
„Didžiuojamės ne tik rezultatais, bet pirmiausia žmonėmis, kurie auga mūsų bendruomenėje. Tai ir yra didžiausia VTA vertė“, – teigia R. Grušas.
