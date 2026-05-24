Bokso pasaulis gūžčioja pečiais: O. Usykas apgynė titulą po kontroversiško teisėjo sprendimo

Ukrainietis apgynė WBC pasaulio sunkiasvorių čempiono titulą, kai 11 raunde techniniu nokautu įveikė olandą Rico Verhoeveną (1–1).
Pastarasis prieš ukrainietį buvo kiek agresyvesnis, ne kartą pavaišino varžovą galingais smūgiais, bet esminis lūžis įvyko 11 raundo metu.
Galingą O. Usyko smūgį sugėręs olandas buvo pasiųstas į nokdauną.
Po jo R. Verhoevenas sugebėjo pakilti, bet teisėjas priėmė sprendimą nutraukti kovą. Tiek olando, tiek ir bokso gerbėjų manymu, ši kova buvo nutraukta per anksti.
Įdomu, kad pagal teisėjų balsus du teisėjai buvo skyrę lygybę, o vienas minimalią persvarą skyrė R. Verhoevenui.