Filipinuose – istorinis Lietuvos tinklininkių triumfas!

Iki šiol aukščiausia lietuvių vieta buvo antra, kurią dar šiemet du kart buvo iškovojusios M. Paulikienė ir A. Raupelytė, o pernai tą sykį padarė Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė.
M. Paulikienės ir A. Raupelytės triumfas Filipinuose buvo įspūdingas – finalinę dieną lietuvės dominavo abiejuose mačuose ir nepaliko varžovėms jokių vilčių.
Pusfinalyje Lietuvos paplūdimio tinklininkės per 39 minutes 2:0 (21:18, 21:15) nugalėjo olandes Emi van Driel ir Milą Konink.
Fantastišką formą lietuvės pademonstravo ir finalinėje kovoje. Lemiama kova su amerikietėmis Madelyne Anderson ir Alaina Chacon truko vos 33 min. – abiejuose setuose dominavusios M. Paulikienė ir A. Raupelytė triumfavo 2:0 (21:18, 21:15).
Pauliaus Matulio treniruojamos lietuvės po finalo neslėpė emocijų. Kol A. Raupelytė dalinosi įspūdžiais, M. Paulikienė nesulaikė džiaugsmo ašarų.
Netrukus abi lietuvės dar sykį spindėjo šypsenomis – jos buvo apdovanotos čempionių taurėmis.
Už pergalę turnyre M. Paulikienei ir A. Raupelytei atiteko 20 tūkst. JAV dolerių ir 800 pasaulio reitingo taškų.
Vyrų turnyre Filipinuose triumfavo australai Thomas Hodgesas ir Benas Hoodas.
Kitą savaitę Ostravoje (Čekija) vyks „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyras. Jame, pagal dabartinį sąrašą, nuo kvalifikacijos startuos M. Paulikienė ir A. Raupelytė bei I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė