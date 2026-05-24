SportasKitos naujienos

Filipinuose – istorinis Lietuvos tinklininkių triumfas!

2026 m. gegužės 24 d. 17:21
Lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė tapo Filipinuose finišavusio „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyro čempionėmis. Jos tapo pirmosiomis Lietuvos sportininkėmis, laimėjusios šio lygio turnyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Iki šiol aukščiausia lietuvių vieta buvo antra, kurią dar šiemet du kart buvo iškovojusios M. Paulikienė ir A. Raupelytė, o pernai tą sykį padarė Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė.
M. Paulikienės ir A. Raupelytės triumfas Filipinuose buvo įspūdingas – finalinę dieną lietuvės dominavo abiejuose mačuose ir nepaliko varžovėms jokių vilčių.
Pusfinalyje Lietuvos paplūdimio tinklininkės per 39 minutes 2:0 (21:18, 21:15) nugalėjo olandes Emi van Driel ir Milą Konink.
Susiję straipsniai
Fantastika: Latvijos ledo ritulininkai patiesė pasaulio ir olimpinius čempionus!

Fantastika: Latvijos ledo ritulininkai patiesė pasaulio ir olimpinius čempionus!

Bokso pasaulis gūžčioja pečiais: O. Usykas apgynė titulą po kontroversiško teisėjo sprendimo

Bokso pasaulis gūžčioja pečiais: O. Usykas apgynė titulą po kontroversiško teisėjo sprendimo

Netektis: mirė Lietuvos slidinėjimo ir biatlono legenda Julija Stašelienė

Netektis: mirė Lietuvos slidinėjimo ir biatlono legenda Julija Stašelienė

Fantastišką formą lietuvės pademonstravo ir finalinėje kovoje. Lemiama kova su amerikietėmis Madelyne Anderson ir Alaina Chacon truko vos 33 min. – abiejuose setuose dominavusios M. Paulikienė ir A. Raupelytė triumfavo 2:0 (21:18, 21:15).
Pauliaus Matulio treniruojamos lietuvės po finalo neslėpė emocijų. Kol A. Raupelytė dalinosi įspūdžiais, M. Paulikienė nesulaikė džiaugsmo ašarų.
Netrukus abi lietuvės dar sykį spindėjo šypsenomis – jos buvo apdovanotos čempionių taurėmis.
Už pergalę turnyre M. Paulikienei ir A. Raupelytei atiteko 20 tūkst. JAV dolerių ir 800 pasaulio reitingo taškų.
Vyrų turnyre Filipinuose triumfavo australai Thomas Hodgesas ir Benas Hoodas.
Kitą savaitę Ostravoje (Čekija) vyks „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyras. Jame, pagal dabartinį sąrašą, nuo kvalifikacijos startuos M. Paulikienė ir A. Raupelytė bei I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė
Monika PaulikienėAinė Raupelytėpaplūdimio tinklinis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.