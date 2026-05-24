Netektis: mirė Lietuvos slidinėjimo ir biatlono legenda Julija Stašelienė

Informaciją apie netektį portalui Lrytas patvirtino Lietuvos biatlono federacija.
1952 paskatinta būsimo vyro Henriko pradėjo slidinėti, tais pačiais metais organizuotose pirmosiose Igarkos slidinėjimo varžybose J. Stašelienė užėmė 3 vietą, 1953 (2 kartus) tapo šių varžybų nugalėtoja. Mokydamasi Krasnojarsko kūno kultūros technikume pradėjo profesionaliai treniruotis slidinėjimą.
Grįžusi į Lietuvą atstovavo Vilniaus pedagoginiam institutui ir Dinamo sporto draugijai.
Susiję straipsniai
12 kartų Lietuvos slidinėjimo čempionė: 5 km, 10 km ir 4 × 5 km estafetės rungtyse (1960, 1962, 1963, 1966). 1961 devynių respublikų mače Kazachijos mieste Almatoje įvykdė SSRS sporto meistro normatyvą ir tapo pirmąja slidininke sporto meistre Lietuvoje. Slidininkės karjerą baigė būdama 33 metų.
Nuo 1964 m. treniravo slidininkus, nuo 1975 m. – biatlonininkus.
1964–1989 metais Sporto draugijos Dinamo Respublikinės tarybos slidinėjimo ir biatlono vyriausioji trenerė, 1989–1991m. Specializuotos žiemos sporto šakų mokyklos biatlono, 1991–2001 m. Vilniaus Sietyno sporto mokyklos slidinėjimo trenerė.
Žymesnieji auklėtiniai: pasaulio jaunimo biatlono čempionas Igoris Gruzdevas, daugkartinis Lietuvos čempionas Marijanas Kačanovskis, 1981 metų SSRS biatlono čempionas, 1980 metų čempionato bronzos medalio laimėtojas, J. Sumbaras, pirmoji SSRS biatlono sporto meistrė Lietuvoje M. Veličko, olimpinių žaidynių dalyvis biatlonininkas ir slidininkas Liutauras Barila.
biatlonasslidinėjimasMirtis
Rodyti daugiau žymių