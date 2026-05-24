Pasaulio ledo ritulio čempionate – Latvijos kapitono šou: pakartojo 87 metus gyvavusį rekordą!

Šį kartą latviai Šveicarijoje vykstančiose pirmenybėse 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) sutriuškino Didžiosios Britanijos rinktinę.
Maža to, šiame mače Latvijos rinktinės kapitonas Rudolfas Balcersas pakartojo 87 metus gyvavusį šalies rekordą.
Jis šiame čempionate įmušė jau šeštąjį įvartį – tokio rezultatyvaus pasirodymo Latvijos ledo ritulio rinktinėje nebuvo nuo pat 1939-ųjų, kai šešiais įvarčiais čempionate buvo pasižymėjęs ir Arvydas Petersonas.
Susiję straipsniai
Latvija pasaulio ledo ritulio čempionato A grupėje šiuo metu turi 9 taškus ir susilygino su Austrijos rinktine.
Paskutinėse grupės rungtynėse mūsų kaimynai susikaus su Vengrijos ledo ritulininkais – ši pergalė garantuotai atvertų latviams vietą į atkrintamąsias varžybas.