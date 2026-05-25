Jaunojo talento karjeros posūkiai – kaip Tomas Banskis pasuko treniruotis į Palangą

Dokumentikos epizodas nukelia žiūrovą į Palangą, kur jau antrą mėnesį pluša T. Banskis – į „Number One Fight Club“, kuriame treniruoja Ąžuolas Zubė ir kuriame prakaitą lieja kitas UTMA kovotojas Deividas Jemeljanovas.
Epizode yra pasakojama pajūrio, Palangos ir kiekvieno iš šių žmonių kelionė koviniame sporte ir į Palangą vedantys keliai, o galiausiai pagrindinis dėmesys yra skiriamas Tomui Banskiui ir jo persikėlimui į naują klubą.
Buvęs boksininkas ir jau aštuonerius metus treniruojantis Ą. Zubė į UTMA ringus atkeliavo kartu su D. Jemeljanovu ir jam padėjo iškovoti tris pergales, tik kartą šis tandemas patyrė pralaimėjimą.
„Kai ruošiamės varžyboms, jis būna treneris, o aš būnu auklėtinis – klausau maksimaliai, atiduodu jam viską, bandau viską iš jo pasiimti. Nėra taip, kad „draugelis“, neklausysiu. Kai baigiasi varžybos, sezonas, tada išeiname ir į miestą pabūti, esame draugai, kolegos, praleidžiame čia daugiau laiko salėje nei namie su antromis pusėmis“, – pasakojo D. Jemeljanovas.
Dabar prie šios komandos prisijungė ir T. Banskis – daugkartinis Lietuvos kikbokso ir muaitai čempionas, pasaulio WAKO jaunimo čempionas ir dar UTMA nenugalėtas jaunasis talentas.
„Po UTMA 18 turnyro gavome skambutį, skambutis davė šoką“, – T. Banskio atvykimo kelią į UTMA prisiminė Ą. Zubė.
Tėčio paskatintas T. Banskis savo kovinio sporto kelią pradėjo nuo karatė disciplinos ir iki šiol lipa pasiekimų laiptais aukštyn. Beveik visą savo aktyvią sportininko karjerą T. Banskis praleido Klaipėdoje – „Muay Thai Imperija“ klube, kuriame jį, Dominyką Dirkstį ir kitus kovotojus treniravo Vadimas Girdiajevas.
Tiesa, po pergalės UTMA 18 turnyre prieš Edviną Šimonutį, T. Banskis buvo nepatenkintas savo pasirodymu, o galiausiai nusprendė, kad nori permainų.
„Psichologiškai perdegiau, nebuvo šalia žmogaus, kuris mane surinktų ir paimtų į rimtas vėžes. Susirinkau savo mintis, pažiūrėjau, kaip Ąžuolas dirba su Jemeljanovu. Visiškai… Atrodo, kad su žmogumi būna kartu, spaudžia jį. Jei mato, kad kažkas yra blogai, sako nusiraminti, pataria. Pataria ir kampe, viskas labai protingai sudėliota“, – pasakojo T. Banskis.
T. Banskis jau dabar jaučia, kad sparčiai tobulėja naujajame klube.
„Dabar, atrodo, mušu, pats jaučiu smūgį. Ir ant judėjimo labai daug dirbame. Atėjau į pirmą treniruotę pas Ąžuolą, jis man sako, kad dirbsim naujokų „bajeriais“. Supratau, kad nieko nemoku, smūgiuoti negaliu. Bet dabar viskas gerėja“, – pasakojo T. Banskis.
Beje, tiek D. Jemeljanovas, tiek T. Banskis iki šiol UTMA kovodavo panašioje, 81 kg svorio kategorijoje, tad ir treniruotėse Palangoje natūraliai padidėjo konkurencijos lygis, kuris patinka visoms pusėms.
„Nesu senis, bet man jau nėra ir 18-a metų. Man reikia to spyrio į užpakalį, kad dirbčiau daugiau, turime jauną vyruką, kurį man reikia vytis. Jis yra absoliutus talentas, perspektyvus, man yra dar geriau – reikia tos motyvacijos ir trinties. Kaip komanda – augsime dar į viršų gerokai“, – kalbėjo D. Jemeljanovas.