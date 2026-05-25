Karštis neišgąsdino – „Bėgam už Marijampolę“ miestą pripildė geromis emocijomis

Šis sparčiai populiarėjantis renginys taip pat pažymėjo Lietuvos bėgimo taurės (LBT) sezono pusiaukėlę – tai buvo 10-asis etapas. Dėl įskaitinių taškų bėgimai varžėsi pusmaratonio distancijoje.
Trečią kartą iš eilės bėgimo nugalėtoju tapo Andrius Jakševičius („Bėgimo klubas“) – jis finišavo per 1 val. 19 min. 1 sek.
Nedaug nuo jo atsiliko antras finišavęs Airidas Gražinskis („TRItonas“; 1:19.47), o trečias finišo liniją kirto Remigijus Džiaugys (Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas; 1:20.22).
„Malonu trečią kartą iš eilės čia nugalėti. Šiemet nesitikėjau laimėti, bet pasisekė. Karštas oras bėgimui nebuvo dėkingas, bet jo nepasirinksi. Į Marijampolę visada smagu sugrįžti – renginys puikus, o tuo pačiu tai ir LBT etapas“, – po finišo šypsojosi A. Jakševičius.
Tarp moterų triumfavo Eglė Zablockytė („Lukas“) – 1 val. 32 min. 23 sek.
„Esu patenkinta rezultatu – pavyko pagerinti asmeninį rekordą. Buvo nelengva bėgti, nes pasitaikė pirmas toks karštis šiemet Lietuvoje. Tai pareikalavo daug jėgų“, – sakė trečią sykį „Bėgam už Marijampolę“ startavusi E. Zablockytė.
Antrąją vietą užėmė Evelina Palikšė („Asfalto riteriai“; 1:41.04), trečiąją – Justina Szczepanczyk („Asfalto riteriai“; 1:43.43).
10 km bėgime greičiausias buvo Darius Petkevičius (35.17), antras finišavo Gediminas Gaulius (35.45), o trečia – greičiausia moteris Viktorija Varnagirytė (38.56).
Tarp vyrų trečias liko Nojus Minevičius (39.25), o moterų prizininkėmis taip pat tapo Rūta Juškevičius (42.31) ir Dalia Lukošienė (44.07).
Šiame bėgime dalyvavo ir miestiečius teigiamu pavyzdžiu nuteikinėjo Marijampolės meras Povilas Isoda.
„Mūsų miestui tai yra didelė šventė, o taip pat tai renginys, kuris suburia bendruomenes – įmones, organizacijas. Kasmet čia matome vis daugiau žmonių, kurie anksčiau su bėgimu neturėjo jokio ryšio. Noras susivienyti ir atstovauti savo organizacijai suburia žmones. Pats mielai čia sudalyvauju, nors įprastai nebėgioju. Todėl bėgant tenka pakovoti su savimi. Norint geresnių rezultatų, reikia reguliaresnio bėgiojimo Bet kokiu atveju, daugelis žmonių džiaugėsi tuo, ką daro, džiaugėsi švente“, – mintimis dalinosi P. Isoda.
Meras pasidžiaugė, kad kasmet atsiranda vis daugiau naujokų, kurie pamilsta bėgimą. Jį žavi ir renginio atmosfera, kuri įkvepia visus dalyvius, ypač su gausiu palaikymu finišuojant.
„Šis bėgimas pritraukia vis daugiau žmonių ne tik iš Marijampolės, bet ir visos Lietuvos. Tai puiki proga bėgant pamatyti gražias miesto erdves ir viską, ką turime gražaus čia, Marijampolėje“, – džiaugėsi P. Isoda.
Palei gražiausias Marijampolės vietas buvo galima ne tik bėgti, bet ir žygiuoti. Žygis taip pat pritraukė kelis šimtus žmonių.
Bėgimo organizatorius, Marijampolės lengvosios atletikos sporto klubo pirmininkas Darius Kemeraitis atskleidė, kad bendra renginio dalyvių suma viršijo 1000. Tuo pačiu tai buvo Marijampolės sporto savaitės finišas.
„Šiam renginiui pradėjome ruoštis nuo ankstyvo pavasario. Patikslinome trasas ir džiaugėmės švente. Nuotaikos geros, žmonių daug, todėl viskas pavyko“, – teigė D. Kemeraitis.
Bendroje LBT įskaitoje po 10 etapų pirmauja Artūras Tamašauskas (7478 tšk.). Antras yra Giedrius Virkutis (7310 tšk.), trečias – Remigijjus Palionis (6692 tšk.).
Moterų lyderių trejetą sudaro Justina Szczepanczyk (6042 tšk.), Evelina Palikšė (5659 tšk.) bei Iryna Braharnyk (5390 tšk.).
Klubų įskaitoje pirmauja „Asfalto riteriai“ (7634 tšk.), Kauno BMK (6825 tšk.) bei „Bėgimo klubas“ (6233 tšk.).
11-asis LBT etapas – tradicinis „Šėtos bėgimas“ – vyks jau gegužės 30 dieną. Iš viso LBT sezone numatyta 20 etapų.
5 km distancijoje nugalėjo Gerardas Kvedaras (18.07) ir Sandra Kisieliauskienė (21.43).