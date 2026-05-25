Mirė garsus Brazilijos kultūristas Gabrielis Ganley

Apie jaunojo sportininko netektį pranešė jį rėmęs sportinės mitybos prekės ženklas „Integral Medica“.
„Šiandien skausmas kalba garsiau. Su dideliu liūdesiu atsisveikiname su mūsų amžinuoju bbzinho, kuris gyveno intensyviai ir su kuriuo patyrėme istorinių bei nepamirštamų akimirkų mūsų šeimoje“, – rašoma pranešime.
Rio de Žaneire gimęs Gabrielis Ganley tapo viena sparčiausiai kylančių Brazilijos fitneso asmenybių, sukaupęs daugiau nei du milijonus „Instagram“ sekėjų skaičių.
Jo populiarumas sprogo po to, kai išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame jis atliko stulbinančius 500 kilogramų kojų spaudimo pratimus.
Mirties priežastis nėra aiški.
