Netikėtai kvietimą į „Roland Garros“ gavęs V. Gaubas stebuklo kortuose nesukūrė

Tai, kad lietuvis galės pasirodyti pagrindinėse varžybose, jis sužinojo pusvalandžiui iki akistatos su 22-ejų metų prancūzu Lucu Van Assche (ATP-100). Mūsiškis krito 4:6, 2:6 ir baigė pasirodymą turnyre.
Lietuvis šioje dvikovoje bandė priešintis oponentui, tačiau L. Van Assche laimėjo pirmąjį setą 6:4, o antrame dominavo ir laimėjo galiausiai 6:2. Tad savo varžybas V. Gaubas baigė.
Tai pirmasis kartas, kai V. Gaubas buvo pravėręs pagrindines duris į „Didžiojo kirčio“ turnyrą. Iki tol aukščiausio rango varžybose kovojo tik dabar jau karjerą baigęs Ričardas Berankis. Tačiau nuo 2022-ųjų nė vienam lietuviui nepavyko grumtis „Didžiojo kirčio“ kortuose.
V. Gaubas ir L. van Assche tarpusavyje buvo susitikę dar 2021 metų jaunių turnyre Bulgarijoje ir tuomet prancūzas šventė pergalę 6:3, 6:3.
Pralaimėjęs lietuvis gavo 26 ATP reitingo taškus ir 87 tūkst. eurų premiją.
Jei V. Gaubas būtų laimėjęs, jis savo sąskaitą būtų papildęs 66 ATP reitingo taškais ir jau 130 tūkst. eurų.
Antrame rate L. van Assche kovos su Brandono Nakashimos (ATP-35) ir ispano Roberto Bautistos-Aguto (ATP-117) poros laimėtoju.
„Roland Garros“ turnyro prizinį fondą sudaro 61 mln. 723 tūkst. eurų.