Rokas Milevičius po Lietuvos SSL rinktinės treniruočių stovyklos: „Nusipurtėm dulkes nuo sportinių uniformų“

„Trumpai šią savaitę galima įvardinti „dulkių nusipurtymu nuo sportinių uniformų“. Atvykome su šiek tiek atsinaujinusia komanda ir prireikė poros dienų prisiminti bei sustyguoti komandos roles laive bei prisiminti manevrų subtilumus su šiuo SSL 47 laivu.
Pirmos dienos buvo labai įtemptos, bet naudingos. Dabar jau jaučiamės tikrai gerai“, – dalinasi komandos kapitonas Rokas Milevičius.
Lietuvos SSL rinktinė treniruočių stovykloje dalyvavo su Belgijos komanda, kuri kvalifikacinio etapo metu varžysis toje pačioje grupėje kaip Lietuva, tad ir treniruočių metu komandos turėjo galimybę pasivaržyti bei pasilyginti draugiškose lenktynėse.
„Mūsų pogrupyje greta mūsų dar bus norvegai, serbai ir belgai. Pastarieji visą savaitę treniravosi čia, su mumis. Kol kas, lyginant su jais, mes atrodom tikrai neblogai. Tačiau iki varžybų – dar dvi savaitės, o ir ežero akvatorija – labai permaininga, tad dabar dar sunku kažką prognozuoti“, – teigia R. Milevičius.
Pasak jo, nors treniruočių stovyklos metu komanda turėjo galimybę išsibandyti visus manevrus silpno vėjo sąlygomis, šiek tiek pritrūko stipresnių vėjų, kurie gali priversti kažkiek keisti ir komandos darbo dinamiką, ir jėgų pasiskirstymą.
„Galbūt būtų norėjęsi šiek tiek įvairesnių sąlygų, tačiau nepaisant to, savaitė buvo tikrai labai naudinga“, – pripažįsta kapitonas.
Treniruočių stovykloje dalyvavo devyni komandos nariai, kurie startuos ir birželio 6–12 dienomis toje pačioje Šveicarijos akvatorijoje vyksiančioje atrankoje į „SSL Gold Cup“ finalus. Komandos sudėtį sudaro kapitonas Rokas Milevičius bei komandos nariai Raimondas Šiugždinis, Klaudio Kliučinskas, Kristoforas Akromas, Karolis Janulionis, Martinas Volkovickis, Andrius Ramonaitis, Domantas Juškevičius, Eglė Abramauskaitė.
Komanda į Šveicariją grįžta birželio 5–6 dienomis, o jau birželio 9 d. jų laukia pirmieji startai ir kova savo grupėje dėl patekimo į „SSL Gold Cup“ pasaulio taurės finalinį etapą. Pastarasis vyks šių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais Brazilijoje.
2023 metais Lietuvos SSL rinktinė sugebėjo ne tik praeiti kvalifikaciją, bet ir finaliniame etape pasiekti ketvirtfinalį, kur galiausiai įsitvirtino tarp 16 stipriausių pasaulio buriavimo valstybių. „SSL Gold Cup“ pasaulio buriavimo taurė yra analogišku futbolo pasaulio taurei formatu vykstančios buriavimo varžybos, kuriose identiškais laivais varžosi nacionalinės valstybių buriavimo rinktinės.