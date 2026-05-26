Lietuvai – svarbi žinia iš Tarptautinės dailiojo čiuožimo federacijos

Lietuvai tai bus dar vienas ypatingas tarptautinis dailiojo čiuožimo renginys po 2024 m. Kaune surengto Europos čempionato, kuris tapo vienu ryškiausių pastarųjų metų šalies sporto įvykių. „Žalgirio“ arenoje vykęs čempionatas sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo, o organizacinis lygis itin palankiai įvertintas tarptautinės čiuožimo bendruomenės.
ISU Taryba praėjusį rudenį, 2027–28 m. sezono renginių atrankos metu, pristatė naują struktūruotą ir skaidrų vertinimo procesą, kuriuo siekiama užtikrinti aukštą renginių organizavimo kokybę ir ilgalaikę sporto plėtrą. Po šio proceso Lietuva buvo patvirtinta kaip pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo pirmenybes priimsianti valstybė.
Pasaulio jaunimo čempionatas – tai prestižinės ISU varžybos, kuriose gali dalyvauti sportininkai, kuriems iki atitinkamo sezono liepos 1 d. yra sukakę 13 metų, tačiau nėra sukakę 19 metų (merginų ir vaikinų kategorijose), 21 metų (šokių ant ledo kategorijoje ir merginoms poriniame čiuožime), 23 metų (vaikinams poriniame čiuožime).
Šiemet šis čempionatas vyko Taline, Estijoje, kur Lietuvai vaikinų ir merginų kategorijose atstovavo Luka Imedashvili ir Milana Siniavskytė. 2027 m. šios varžybos bus surengtos Sofijoje, Bulgarijoje.
Lietuvos čiuožimo gerbėjams tai bus reta proga iš arti pamatyti ateities pasaulio žvaigždes – pastaraisiais metais pasaulio jaunimo čempionatuose medalius skynė tokie čiuožėjai, kaip šių metų pasaulio čempionas Ilia Malininas, olimpinė čempionė Alysa Liu bei čempionas Mikhailas Shaidorovas, olimpinis bronzos medalininkas Matteo Rizzo, taip pat olimpiniai ir pasaulio vicečempionai Anastasia Metelkina ir Luka Berulava.
2028 m. pasaulio jaunimo čempionato organizavimas taps reikšmingu žingsniu stiprinant Lietuvos pozicijas tarptautiniame čiuožimo žemėlapyje ir suteiks galimybę šalies žiūrovams iš arti pamatyti būsimus dailiojo čiuožimo lyderius.