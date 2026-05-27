„Roland Garros“ rusas D. Medvedevas per mačą įsivėlė į žodžių konfliktą su žmona Darija: „Kokio velnio...“

D. Medvedevas istoriškai nėra puikus „Roland Garros“ turnyro žaidėjas – jis septynis kartus iš dešimties bandymų yra pralaimėjęs pirmajame varžybų rate, tačiau dauguma sirgalių šįkart tikėjosi, kad antradienį rusas tikrai sugebės įveikti australą.
Susiję straipsniai
Nors D. Medvedevo pralaimėjimas ir sulaukė tam tikrų diskusijų, vis dėlto kur kas didesnis dėmesys atiteko tenisininko ir jo žmonos kivirčui kortuose per akistatą.
Žodinį konfliktą tarp Darijos Medvedevos ir Daniilo visi stebėjo per pirmojo seto geimus. Tuomet jau australas pirmavo 4:2.
Pralaimintis rusas ėjo žmonos link, o ji papriekaištavo vyrui, kad šis yra piktas: „Čia karšta visiems. Visi kenčia. Turi elgtis tinkamai!“.
Tačiau D. Medvedevas nebuvo linkęs klausytis žmonos ir atkirto jai emociškai piktai: „Kokio velnio? Kai pradėsiu pataikyti į kortą, tada ir pradėsiu gražiai elgtis“.
Žmona dar kažką tyliau pasakė D. Medvedevui ir šis patraukė į kortus kovoti. Ir nesėkmingai – nes pralaimėjo du geimus ir setą 2:6.
„Žinau, kad esu geros sportinės formos ir žinau, kad galiu gerai žaisti „Roland Garros“. Tikrai galiu. Man čia tiesiog sunkiau, o pirmieji etapai paprastai būna sunkesni.
Bet aš visada galiu sugrįžti ir sugrįžtu. Galbūt turėčiau apsvarstyti galimybę prieš tai pažaisti kituose turnyruose iki „Roland Garros“, ko paprastai nedarau prieš „Didžiojo kirčio“ turnyrus. Kai kažkas neveikia, kodėl gi kažko nepakeitus? Tai vienintelis dalykas, kurį svarstysiu kitais metais“, – sakė spaudos konferencijoje D. Medvedevas.