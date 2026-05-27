Jaunieji paraatletai dalyvavo tarptautinėje stovykloje Estijoje

Keturias dienas būsimieji sportininkai su negalia mokėsi apie sporto mediciną, psichologiją, antidopingo taisykles, mokymų planavimą, socialinių tinklų turinio kūrimą ir rėmimą.
Taip pat paskaitas jiems vedė tarptautinės paralimpinio sporto žvaigždės. Savo karjeros istorijas vaikams pasakojo paralimpiečiai – pasaulio rekordininkė ir paralimpinė čempionė, lengvaatletė iš Latvijos Diana Krūminia, akmenslydžio atstovė iš Estijos Katrin Kuusk ir estas plaukikas Matzas Topkinas.
Stovyklą su partneriais Latvijoje ir Estijoje organizavo Lietuvos paralimpinis komitetas.
„Visose Baltijos šalyse jaunimui trūksta žinių panašiais klausimais, todėl, tikiu, ši stovykla visiems buvo ypač naudinga.
Šią stovyklą organizuojame su savo partneriais – Latvijos ir Estijos paralimpiniais komitetais. Kartu siekiame plėtoti paralimpinį sportą visame Baltijos šalių regione. Paauglystė – tarpsnis, kai nemažai vaikų meta sportą, dėl to reikia įkvėpti jaunuosius atletus nepasiduoti ir siekti savo tikslų.
Negalią turinčių vaikų akys dega, kai jie turi galimybę treniruotis su paralimpiniais čempionais, gali išgirsti jų istorijas ir sužinoti, kaip jie pasiekia aukščiausių rezultatų.
Galbūt ir šiuos jaunuosius stovyklos dalyvius ateityje išvysime aukščiausio lygio tarptautinėse arenose“, – sako Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.
Viena stovyklos dalyvių – jaunoji vežimėlių tenisininkė Viktorija Žižmaraitė. Ji treniruojasi nuo vaikystės. V. Žižmaraitė taip pat bėga triračiais, dalyvauja varžybose.
Anot jos, sportas padeda stiprėti, suteikia pasitikėjimo. Vežimėlio pagalba judanti mergina siekia kuo geriau atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose.
„Mane ypač įkvėpė treniruotė su Diana Krūminia, labai daug išmokau, pavyzdžiui, kaip galiu patobulinti savo apšilimo technikas, kaip nusiraminti prieš startą, kaip siekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat, žinoma, įdomu susipažinti su sportuojančiais bendraamžiais iš kitų šalių, patiko ir paskaitos apie mitybą, sportininkų stilių“, – pasakoja stovykloje dalyvavusi V. Žižmaraitė.
„Tai buvo pirmoji tokia tarptautinė stovykla, kitais metais ją organizuosime Lietuvoje. Mūsų tikslas – sudaryti galimybes, kad kuo daugiau jaunųjų sportininkų galėtų tobulėti“, – pabrėžia Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė A. Narmontė.