Lietuvis Europos čempionate iškovojo bronzos medalį

Suaugusiųjų vyrų elito grupėje I. Ambrazas iškovojo bronzos medalį. Lietuvos rinktinės lyderis trasą įveikė per 43 min. 50 sek. ir nuo čempionu tapusio austro Hannes Hnilica atsiliko 1 min. 43 sek.
„Jau vakar jaučiau, kad per atsargiai įveikinėju trasą, todėl šiandien nuo starto bandžiau važiuoti greičiau. Buvo pakankamai aiškios sankryžos, keliukai, tad pavyko sklandžiai važiuoti. Tik vienoje vietoje neradau norimo kelio ir pasirinkau važiuoti saugiu variantu – aplinkui. Ten pralošiau daugiau nei minutę, panašiai tiek ir pralaimėjau antrajai vietai. Trasa patiko, buvo smagu, tik labai karšta“, – po finišo sakė I. Ambrazas.
Toje pačioje vyrų elito grupėje aukštą rezultatą pasiekė ir Jonas Maišelis, užėmęs 9-ąją vietą. Jonas Vytautas Gvildys finišavo 31-as, Regimantas Kavaliauskas – 40-as, o Tautvydas Zaliauskas – 50-as.
Moterų elito grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Algirda Mickuvienė, užėmusi 12-ąją vietą. Justė Umbrasaitė finišavo 20-a, o Karolina Mickevičiūtė Juodišienė – 28-a.
Dar vieną medalį Lietuvai iškovojo Daumantas Kiela, Europos jaunimo čempionate tapęs vicečempionu. Vaikinų grupėje Lietuvos sportininkas finišavo antras, nuo nugalėtojo švedo Joelio Holmgardo atsilikęs vos 3 sek.
„Sekėsi ganėtinai prastai – jau į trečią kontrolinį punktą nuvažiavau blogu variantu ir pralošiau apie 20 sekundžių. Tikrai dariau net tris klaidas po 20 sekundžių. Fizinė būklė labai gera, važiavau labai greitai, kojos jautėsi puikiai.
Visiškai nesitikėjau gero rezultato, nes padariau beveik minutę klaidų. Jaučiuosi nusivylęs – tik trys sekundės nuo čempiono titulo. Laukiame rytojaus ilgos trasos, turėtų geriau sektis, nors ir čia rezultatas geras“, – mintimis dalijosi D. Kiela.
Jaunimo vaikinų grupėje taip pat startavo Arnas Sausaitis, užėmęs 26-ąją vietą, ir Džiugas Kavaliauskas, finišavęs 35-as. Jaunimo merginų grupėje Goda Kučejevaitė užėmė 13-ąją vietą.
Po pirmąją čempionato dieną iškovoto aukso medalio sprinte arti prizininkų pakylos buvo ir Irmantė Aleliūnaitė. Jaunių merginų grupėje ji užėmė 5-ąją vietą, nuo nugalėtojos atsilikusi tik 36 sek.
„Žinau, jog man po pergalės kitą dieną susikaupti labai sunku. Padariau net kelias klaidas, nors trasa nebuvo sudėtinga. Tarpas tarp pirmos ir penktos vietos labai mažas – tik 36 sekundės. Vidutinė lieka vienintele trasa, kur neturiu medalio“, – sakė I. Aleliūnaitė.
Jaunių merginų grupėje taip pat startavo Gabrielė Tunkevičiūtė, užėmusi 12-ąją vietą. Jaunių vaikinų grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Martynas Tunkevičius, finišavęs 10-as. Juras Zaliauskas užėmė 12-ąją vietą, o pirmąją čempionato dieną sprinto rungtyje sidabrą iškovojęs Matas Stankūnas šį kartą finišavo 15-as.
Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Portugalijoje tęsis iki gegužės 28 dienos. Trečiąją varžybų dieną sportininkai varžysis bendro starto rungtyje, o čempionatą užbaigs estafetės.