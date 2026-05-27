„Visiškas Rusijos sportininkų pašalinimas iš varžybų dėl jų pilietybės šiai dienai yra laikomas neproporcingu bei nesuderinamu su FISU edukacine misija“, – rašoma pareiškime.
Tad karą Ukrainoje jau penkerius metus vykdanti ir rusų studentais savo armiją besipildanti agresorė Rusija gavo galimybę pasirodyti tarptautinėje arenoje.
Taip pat FISU pažymėjo, kad vietoje buvusio draudimo Rusijos studentams varžytis universiadose dabar bus taikomas neutralaus sportininko statuso mechanizmas.
Kitą vertus, tose sporto disciplinose, kuriose Rusijos sportininkai jau turi teisę varžytis su savo vėliava ir himnu, jie tai galės tai daryti ir FISU turnyruose.
Tarptautinė universitetų sporto federacija panaikino apskritai visus apribojimus Baltarusijos sportininkams.
2022 m. vasario pabaigoje, Rusijai įsiveržus į nepriklausomą Ukrainą, dauguma tarptautinių sporto organizacijų, remiantis Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija, suspendavo Rusijos ir Baltarusijos sportininkus ir neleido startuoti savo varžybose.
Rusai ir baltarusiai praleido dvejas universiadas. Pastarąjį kartą jie kovojo 2019 metais, o varžybose Vokietijoje rusai iškovojo 6 aukso, 6 sidabro ir 4 bronzos medalius.
Kitais metais universiada vyks Kinijoje.
Šią žinią su džiaugsmu sveikino Rusijos Dūmos deputatas bei Sporto komiteto narys Dmitrijus Svičevas.
„Džiaugiuosi, kad mūsų studentai sportininkai grįžo į tarptautinę areną. Negaliu sakyti, kad džiaugiuosi, jog dalis jų vis dar negalės varžytis be mūsų vėliavos ar himno. Turime kuo greičiau atkurti visavertį jų statusą. Dirbsime ties tuo. Tačiau sveikinu Rusijos studentų sąjungą ir jaunimą, kuris varžysis universiadoje“, – kalbėjo rusų žiniasklaidai D. Svičevas.