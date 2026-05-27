Talžant vėjui Tauragėje startavo didžiausios Baltijos šalių dviračių lenktynės: pirmą etapą laimėjo italas

Pučiant itin gūsingam vėjui finišo tiesiąją pirmieji pasiekė trys dviratininkai: A. Konychevas, lietuviškajai „Energus“ komandai atstovaujantis estas Raitas Armas bei „Reffe Co: Play Giant Store“ ekipos narys Magnusas Machholdtas – būtent tokia tvarka sportininkai ir baigė lenktynes. Didžiausia varžybų žvaigždė dukart olimpinis bei penkiskart pasaulio čempionas Lasse Normanas Lethas („Reffe Co: Play Giant Store“) finišavo 11-as.
„Žinojome, kad bus sunki diena, ypač dėl vėjo. Lenktynės buvo nervingos, ypač kiekviena trasos vieta, kur turėjome šoninį vėją, bet žinojau, kad keletas pastarųjų savaičių man buvo sėkmingos, tad buvau pasitikintis savo jėgomis. Visą dieną važiavau agresyviai, bandžiau būti priekyje, reaguoti į kiekvieną judesį. Finišas buvo šiek tiek taktinis, bet sugebėjau iškovoti pergalę“, – komentavo A. Konychevas.
Lenktynių nugalėtojas pirmauja ne tik bendrojoje įskaitoje, bet ir dar dvejose kategorijose: pagal pelnytus taškus (18 tšk.) bei aktyviausių varžybų dviratininkų klasifikacijoje.
„Pirma diena buvo svarbi, dabar turime lyderio marškinėlius, tai kitomis dienomis visi žiūrės į mus. Padarysiu, ką galiu, kad išlaikyčiau marškinėlius“, – sakė A. Konychevas.
Sėkmingiausiai iš Lietuvos sportininkų pirmame etape pasirodė Rokas Adomaitis, finišavęs 20-as. 21-erių dviratininkas, atstovaujantis nacionalinei rinktinei, tarp U23 amžiaus sportininkų rikiuojasi penktas.
„Smagu, kad pagaliau atėjo lenktynės, kurių laukiau pusę metų. Pirmame etape buvo labai didelis vėjas. Labai nekaip pradėjau, likau trečioje grupelėje, bet visą dieną nepasidaviau, žinojau, kad dar daug kilometrų. Sukomės, sukomės ir galų gale visi grįžome (į grupę – aut. past.). Po to vėl buvo nuvažiavimas ir gavosi taip, kad atsidūriau dienos pabėgime – ten sukomės gal 20–30 žmonių. Į finišą atvažiavau antroje grupelėje, o paskutinius kelis kilometrus atidirbau, kiek galėjau, kad prarasčiau kuo mažiau laiko. Patekau į Top-20, kuo džiaugiuosi, nes seniai važiavau tokio lygio lenktynėse. Dar keturi etapai, važiuojame, prausiamės, ilsimės ir rytoj nauja diena“, – sakė R. Adomaitis.
Beje, lenktynėse neišvengta griūties: du sportininkai krito netoli finišo įveikinėdami posūkį.
„Tour of Lithuania“ – didžiausios tokio lygio profesionalams skirtos varžybos Baltijos šalyse. Lenktynėms skirta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija, tad dviratininkai gali jose pelnyti įskaitinius reitingo taškus, leidžiančius kovoti dėl kelialapių į pasaulio, Europos čempionatus bei netgi olimpines žaidynes. Ketvirtus metus iš eilės vykstančias „Tour of Lithuania“ lenktynes sudaro penki etapai: ketvirtadienį dviratininkai mins Kėdainių miesto apylinkėse.
„Tour of Lithuania“ dviračių lenktynės yra dalinai finansuojamos valstybės lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra, bei Tauragės, Kėdainių, Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių lėšomis.