VDU dominavo Baltijos šalių studentų sporto žaidynėse

VDU sportininkų delegacija, kurią sudarė 79 nariai, Rygoje vykusiose žaidynėse iškovojo 23 aukso, 16 sidabro ir 6 bronzos apdovanojimus.
Iš viso SELL žaidynėse dalyvavo 1100 sportininkų iš 29 Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir kitų svečių teisėmis atvykusių valstybių.
Aukso medaliais pasidabino VDU atstovai – Patricija Aškelovič (plaukimas, 100 m krūtine), Kajus Stankevičius (plaukimas, 100 m nugara), Maria Koriahina (badmintonas), Viltė Paulauskaitė ir Andrii Donas (badmintonas, mišrus dvejetas), Yaryna Ozhaiska (greitieji šachmatai) ir Nojus Konstantinas Čypas (jėgos trikovė, svorio kategorija iki 83kg).
Susiję straipsniai
Komandinėse estafetėse taip pat laimėjo VDU plaukikai. Tautvydas Sutkus, K. Stankevičius, Vaiva Sadauskaitė ir Gerda Jociūtė triumfavo komandinėje estafetėje laisvu stiliumi, o čempioniškoje kombinuotos estafetės komandoje G. Jociūtę pakeitė Austė Backevičiūtė.
Aukso apdovanojimus pelnė lengvaatlečiai – Rugilė Miklyčiūtė (400 m sprintas), Kristupas Seikauskas (100 m sprintas), Valerijus Bakhovkinas (400 m sprintas), Paulina Stuglytė (disko metimas), Aistė Mižutavičiūtė (trišuolis) ir Gabija Klimukaitė (100 m su barjerais).
Savo dominavimą pratęsė VDU 3x3 krepšininkai, pelnę aukso medalius ir vyrų, ir moterų grupėse. Merginų komandą sudarė Martyna Petrėnaitė, Eglė Kisarauskaitė, Miglė Kisarauskaitė ir Eva Pernavaitė, o vaikinų – Augustinas Mikštas, Nojus Lebskas, Titas Januševičius ir Laurynas Danielius.
Laimėjimą užfiksavo Ryčio Juknevičiaus ir asistento Roko Valančiaus vadovaujama VDU krepšinio komanda, kuri SELL žaidynes buvo laimėjusi ne kartą, tačiau niekada to nebuvo padariusi Latvijoje.
Čempionišką ekipą sudarė Gustas Grabauskas, Adrijus Kozys, Domas Uosis, Benas Čepulis, Nedas Vydmantas, Augustas Navickas, Laurynas Klimas, Dominykas Černius, Erikas Anušauskas, Tadas Pocevičius, Gregoras Allikas ir Žygimantas Sabaliauskas.
Puikiai pasirodė dziudo kovotojai. Marta Navickaitė (iki 78 kg), Matas Norkevičius (iki 66 kg), Simas Polikevičius (iki 73 kg), Vygirdas Narkus (iki 81 kg), Augustas Šlyteris (iki 100 kg) ir Antanas Klimčiauskas (virš 100 kg) pelnė aukso medalius, o Aidas Pileckas (iki 90 kg) ir Dovydas Sabastijanskas (iki 100 kg) iškovojo sidabro apdovanojimus.
Sidabro medalius taip pat pelnė VDU badmintonininkų komanda, Viltė Paulauskaitė (badmintonas, moterų vienetas), V. Paulauskaitės ir Samantos Golubickaitės moterų dvejetas (badmintonas), V. Sadauskaitė (plaukimas, 100 m laisvuoju stiliumi), K. Stankevičius (plaukimas 100 m laisvuoju stiliumi), Artūro Vincėlovičiaus ir Mato Navicko dvejetas (paplūdimio tinklinis) bei Urtės Andriukaitytės ir Irinos Zobninos dvejetas (paplūdimio tinklinis).
Taip pat sidabro apdovanojimais pasidabino lengvosios atletikos atstovai – Gabija Klimukaitė (100 m sprintas), Akvilė Bučytė (1500 m bėgimas), Sonata Rudytė (disko metimas), Rusnė Strelčiūnaitė
(trišuolis), Dovydas Bielinskas (šuolis į aukštį), Reda Teteriukovė (800 m bėgimas) ir Evelina Bukauskaitė (šuolis į aukštį).
Dar 6 bronzos medalius VDU ekipai iškovojo A. Donas (badmintonas, vyrų vienetas), Annos Kovalenko ir M. Koriahinos dvejetas (badmintonas), A. Dono ir Vladyslavo Stepanchenko dvejetas (badmintonas), V. Sadauskaitė (plaukimas, 50 m laisvuoju stiliumi), Viliaus Kavaliausko ir Aleksandro Chmelevskio dvejetas (stalo tenisas) ir lengvosios atletikos merginų estafetė 4x100 m, kurią bėgo R. Strelčiūnaitė, R. Teteriukovė, A. Mižutavičiūtė ir G. Klimukaitė.
Pernai VDU studentai taip pat buvo geriausi tarp SELL žaidynėse dalyvavusių aukštųjų mokyklų. Negana to, VDU 2025 metais buvo vienas sportiškiausių Europos universitetų – pagal studentų sporto pasiekimus užėmė trečiąją vietą Senajame žemyne.