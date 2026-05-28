Karščio banga alina tenisininkus Prancūzijoje – po mačo sukniubęs čekas pirštu dūrė į teisėją

Prie to stipriai prisideda Prancūziją alinanti karščio banga. Jos trečiadienį neatlaikė 20-metis čekas Jakubas Menšikas (ATP-26), kuris susmuko ant grunto.
Jo akistata su Mariano Navone (ATP-38) truko beveik penkias valandas. Čekui pavyko laimėti mačą 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11), o jo pabaigoje sunkiai kvapą sulaikė tiek jis, tiek ir varžovas iš Argentinos.
J. Menšikas susmuko po pergalingo taško. Netrukus prie tenisininko suskubo medikų personalas, kuris šaldė čekui galvą, kaklą bei krūtinę.
Iš pradžių atsisakęs siūlomo neįgaliųjų vežimėlio J. Menšikas sugebėjo atsistoti pats, bet vėliau prarado jėgas ir jam prireikė neįgaliojo vežimėlio pagalbos.
„Tai nutiko dėl karščio, nes man be galo sunkiai sekėsi vartoti skysčius, o vėliau, pačioje mačo pabaigoje, atsirado ir mėšlungis. Esu laimingas, nes kovojau iki pat pabaigos.
Žaisti tokiame karštyje, ypač visiškai atviroje saulėje, yra beprotybė, o išbūti ten daugiau nei keturias su puse valandos – tiesiog neįmanoma.
Keičiantis pusėmis tikrai nėra pakankamai laiko atsivėsinti, nes kai atsisėdi, lieka vos 30 sekundžių ir viskas vyksta žaibiškai.
Tikriausiai bet kuris žiūrovas pagalvotų, kad reikėtų duoti penkias ar dešimt sekundžių daugiau. Šiandien jų negavau. Tai, kas nutiko po mačo, geriau pasiliksiu sau, bet teisėjo elgesio... nuoširdžiai negerbiu“, – atviravo čekas.