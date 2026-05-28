Latvijos vilčių krachas – iš pasaulio čempionato juos netikėtai išstūmė norvegai ir 18-mečio įvartis

Labai kietose ir fiziškai sunkiose rungtynėse latviai klaidą padarė antrojo kėlinio 6 min.: po ritulio įmetimo Latvijos pusėje įvyko šioks toks gynėjų nesusikalbėjimas ir 18-metis Tinusas Lucas Koblaras stipriu smūgiu į viršutinį vartų kampą išvedė norvegus į priekį. Tai buvo jau šeštasis T. Koblaro įvartis šiame čempionate.
Po to ekipos turėjo šansus pelnyti įvarčius, tačiau gerai žaidė vartininkai arba viską lėmė klaidos.
Kai liko žaisti mažiau nei 2 minutes, latviai pakeitė vartininką šeštuoju žaidėju, siekdami išlyginti rezultatą.
Tačiau likus 15 sek. į tuščius vartus antrąjį įvartį pelnė 21 metų Noah Steenas ir norvegai pirmą kartą per pastaruosius tris čempionatus pateko į turnyro pusfinalį. Taip toli Norvegija dar nė karto nebuvo žengusi.
Apkritai, norvegai taip galingai pasaulio čempionatuose dar nežaidė – jie šįkart B grupėje iškovojo net 4 pergales, vieną sėkmę šventė po pratęsimo ir tik kartą pralaimėjo. Ekipa užėmė antrąją vietą.
Tuo tarpu latviai, kurie 2023 metais laimėjo pirmenybių bronzą, A grupėje buvo treti, laimėję 4 dvikovas ir tris kartus pralaimėję.
Kitame mače šeimininkai šveicarai, kurie yra 2025 metų vicečempionai, pirmieji praleido įvartį, tačiau sugebėjo palaužti 2025 metų trečiosios vietos laimėtojus švedus 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Grupės varžybose šveicarai buvo pirmi, laimėję visus septynis mačus, o švedai B grupėje – ketvirti su keturiomis sėkmėmis.
Tad šeštadienį pusfinalyje kovos Norvegija ir Šveicarija, kitame pusfinalyje – kanadiečiai ir suomiai.
Pasaulio čempionatas Šveicarijos Ciuriche ir Friburge vyksta gegužės 15–31 dienomis, o jose varžėsi 16 rinktinių. Nelaimėjusios nė vieno mačo, į A1 diviziono varžybas krito Italija ir Didžioji Britanija, o kitais metais pirmenybėse žais ukraina ir Kazachstanas.