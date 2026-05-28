Lietuvos moterų tinklinio rinktinė išskrido į Daniją: mintys tik apie pergales

Turnyrą Odensės mieste lietuvės pradės penktadienį 20 val. rungtynėmis su Danija. Šeštadienį mūsiškės 16 val. žais su Liuksemburgu, o sekmadienį 16 val. – su Albanija.
Specialisto iš Lenkijos Mateuszo Zarczynskio treniruojama Lietuvos komanda kelia tikslą patekti tarp dviejų stipriausių turnyro komandų ir prasibrauti į Europos lygos pagrindinį etapą. Jame rinktinės visą birželį lauktų kovos su pajėgiomis Europos komandomis.
„Į Daniją vykstame su didele energija ir noru parodyti charakterį. Esame motyvuotos ne tik dalyvauti, bet ir laimėti, – oro uoste kalbėjo viena Lietuvos rinktinės lyderių Rūta Staniulytė. – Kol kas spėjome paanalizuoti tik Danijos komandos žaidimą, nes Albanijos komanda taip pat neturėjo rinktinės, o apie Liuksemburgą informacijos nėra daug. Vertinant Daniją, tai, mano manymu, yra panašaus pajėgumo varžovė, todėl bus labai įdomios pirmosios rungtynės.“
R. Staniulytė kartu su rinktinės kapitone Monika Šalkute-Huchon yra vienintelės žaidėjos, kurios atstovavo savo šaliai paskutinį sykį, kai Lietuva žaidė tarptautinėse varžybose. Dauguma kitų Lietuvos rinktinės narių tuo metu dar buvo paauglės.
„Su Monika tikimės komandai suteikti kažkokios patirties, energijos ir stabilumo. Kadangi mūsų komanda yra labai jauna. Tikimės perduodi jaunoms merginoms motyvaciją atstovauti savo šaliai“, – pabrėžė R. Staniulytė.
Pati R. Staniulytė pastaraisiais metais atstovavo pajėgiai „Volero Le Cannet“ (Prancūzija) komandai, su kuria varžėsi CEV Čempionų lygoje. Nepaisant didelės patirties, R. Staniulytė prisipažįsta, kad jaudulys jaučiasi ne dėl artėjančių rungtynių, o dėl išsiilgto jausmo vilkėti šalies marškinėlius ir girdėti Lietuvos himną.
„Prieš 10 metų dar buvau jauna ir nelabai atsimenu paskutinių akimirkų su rinktine. Labai džiaugiuosi, kad atėjo laikas sugrįžimu ir galime vėl atstovauti Lietuvai“, – teigė R. Staniulytė.
Lietuvos moterų tinklinio rinktinės sudėtis: Monika Šalkutė-Huchon, Vilūnė Rauluševičiūtė, Anastasija Jesipenko, Rusnė Radavičiūtė, Rusnė Rutkauskaitė, Vaiva Gasiūnaitė, Rūta Staniulytė, Vaiva Valionytė, Barbora Rakauskaitė, Neringa Kačinaitė, Roberta Gabulaitė, Martyna Paukštytė, Arina Petuchova, Karolina Pravdinskaitė, Karina Vilkicka.