Orientacininkai Europos čempionatą baigė sidabriniu akordu

Lietuvos komandai atstovavo Algirda Mickuvienė, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas. Lietuviai trasą įveikė per 1 val. 48 min. 46 sek. ir tik 7 sek. nusileido Europos čempionais tapusiems Austrijos sportininkams. Trečiąją vietą užėmusi Italijos komanda nuo Lietuvos atsiliko vos 1 sek.
Pirmajame etape startavusi A. Mickuvienė po savo važiavimo estafetę perdavė 9-oje pozicijoje, tačiau atsilikimas nuo lyderių buvo nedidelis. Sportininkė po finišo teigė, kad trasos pradžioje stengėsi važiuoti apdairiai.
„Startavau atsargiau, stebėjau priekyje važiuojančias varžoves, važiavau pirmame dešimtuke. Deja, miestelyje nepamačiau kontrolinio punkto, apvažiavau papildomą ratą ir tuomet teko jau vytis bei važiuoti kuo greičiau“, – pasakojo A. Mickuvienė.
Antrajame etape puikiai pasirodė J. Maišelis, kuris Lietuvos komandą pakėlė iki 6-osios vietos ir gerokai sumažino atsilikimą nuo lyderių. Po antrojo etapo Lietuva nuo pirmaujančių komandų atsiliko kiek daugiau nei dviem minutėmis, tačiau jau buvo konkurencingoje pozicijoje kovoti dėl medalių.
„Išvažiavau antruoju etapu, tačiau mačiau, jog stiprios komandos visai netoliese. Pasitikėjau savo orientavimosi greičiu bei fizine forma. Stengiausi važiuoti maksimaliai greitai. Pavyko pavyti ne vieną stiprų varžovą, mačiau priekyje ir lyderiaujančią Austrijos komandą. Trasą įveikiau tikrai gerai ir pavyko perduoti estafetę Ignui konkurencingoje pozicijoje“, – sakė J. Maišelis.
Lemiamame trečiajame etape I. Ambrazas surengė įspūdingą pasirodymą. Lietuvos sportininkas pasivijo pirmaujančias komandas, atsiplėšė nuo dalies varžovų ir finišo tiesiojoje kovodamas iki paskutinių metrų Lietuvai išplėšė sidabro medalį.
„Startavau su šiokiu tokiu tarpu iki pirmų ir nesitikėjau, kad galiu atvažiuoti iki pačio priekio. Gerai, kad po vakar dėl techninių kliūčių nebaigtos trasos buvo daug jėgų. Pavyko pasivyti konkurentus bei nuo jų nuvažiuoti. Pradžioje rinkausi gerus variantus, trasos viduryje pasivijau pirmą trejetuką. Pačioje trasos pabaigoje užvirė galva, nebegalėjau pavažiuoti su Austrijos komanda, bet pavyko kovoti iki finišo bei finišo spurtu išplėšti sidabro medalį“, – po finišo kalbėjo I. Ambrazas.
Lietuvos komandai tai buvo dar vienas medalis itin sėkmingame čempionate. Prieš tai individualiose rungtyse I. Ambrazas buvo iškovojęs bronzą vidutinėje trasoje, o jaunimo ir jaunių grupėse Lietuvos sportininkai taip pat ne kartą lipo ant prizininkų pakylos.
Paskutinę čempionato dieną medalį iškovojo ir Lietuvos jaunių vaikinų komanda. Juras Zaliauskas, Martynas Tunkevičius ir Matas Stankūnas jaunių vaikinų estafetėje užėmė 3-iąją vietą. Lietuviai trasą įveikė per 1 val. 38 min. 52 sek.
Jaunių merginų komanda, kuriai atstovavo Irmantė Aleliūnaitė, Gabrielė Tunkevičiūtė bei Goda Kučejevaitė po dviejų etapų pirmavo, tačiau trečiajame etape buvo diskvalifikuota dėl neteisingo pasižymėto kontrolinio punkto.
Jaunimo vaikinų grupėje Lietuvos komanda, kurios sudėtyje startavo Daumantas Kiela, Arnas Sausaitis ir Džiugas Kavaliauskas, užėmė 5-ąją vietą.
Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Portugalijoje Lietuvos rinktinei buvo itin sėkmingas – iškovoti du medaliai suaugusiųjų grupėje, vienas medalis jaunimo grupėje bei net trys medaliai jaunių grupėje.
Pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiai čempionatas vyks rugpjūčio 24–30 dienomis Švedijoje.