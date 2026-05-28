Pasaulio ledo ritulio čempionų sostas tapo laisvas – amerikiečius namo pasiuntė Kanados rinktinė

2026 m. gegužės 28 d. 19:52
Pasaulio ledo ritulio čempionate ketvirtadienį Šveicarijoje sužaisti pirmieji du ketvirtfinalio mačai, po kurių tapo aiškūs pirmieji du pusfinalio dalyviai. Dėl medalių toliau grumsis Suomijos atstovai ir planetos čempionus amerikiečius palaužę kanadiečiai.
Praėjusiame čempionate ketvirtfinalyje baigę savo pasirodymą suomiai šįkart išvengė nemalonios atsisveikinimo procedūros – Suomija įveikė Čekiją (2:0, 1:1, 1:0).
Pirmieji du įvarčiai į čekų vartus krito 7 ir 14 minutėmis, o pasižymėjo Antonas Lundellas ir Sakari Manninenas.
Antrame kėlinyje sužaidus 90 sek. trečiąjį įvartį į čekų vartus pelnė Konsta Helenius. Visi tie trys įvarčiai buvo pelnyti greitose atakose.
Kėlinio viduryje suomiai liko tik tryse prieš penkis ir čekai pasinaudojo šiuo šansu – 11 min. skirtumą aptirpdė Filipas Hronekas.
Tačiau lūžio mače neįvyko ir ketvirtame kėlinyje, likus kovoti į min. perėmęs ritulį galutinį tašką akistatoje padėjo suomis Lenni Hameenaho.
Grupių varžybose suomiai A grupėje buvo antri, laimėję 6 mačus ir kartą pralaimėję 2:4 šeimininkams šveicarams.
Tuo tarpu B grupėje čekai liko treti, kai iškovojo 4 laimėjimus.
Įdomu, kad 2025 metų planetos pirmenybėse Švedijoje abi ekipos neįveikė ketvirtfinalio barjero.
Kitoje ketvirtfinalio poroje santykius aiškinosi pasaulio čempionai amerikiečiai ir favoritais įvardijami kanadiečiai. Pergalę šventė kanadiečiai 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Baigiantis pirmam kėliniui – 18 min. kanadiečiai išsiveržė į priekį po NHL „San Jose Sharks“ puolėjo 19-mečio Macklino Celebrini įvarčio.
Antrasis įvartis krito antrame kėlinyje, kai 9 min. smūgiu pasižymėjo „St. Louis Blues“ žaidėjas 24 metų Dylanas Holloway'us.
Mačo pabaigoje amerikiečiai sugalvojo eiti va-bank: priešpaskutinę mačo minutę pakeitė vartininką ir užsidirbo du įvarčius į tuščius vartus – per 40 sek. pasižymėjo legendinis 38 metų NKL žaidėjas Sidney Crosby ir Connoras Brownas.
Šių dviejų porų laimėtojai – kanadiečiai ir suomiai – šeštadienį susikaus pusfinalyje.
Pasaulio čempionatas Šveicarijos Ciuriche ir Friburge vyksta gegužės 15–31 dienomis, o jose varžėsi 16 rinktinių.
Nelaimėjusios nė vieno mačo, į A1 diviziono varžybas krito Italija ir Didžioji Britanija, o kitais metais pirmenybėse žais Ukraina ir Kazachstanas.
