Pasaulio ledo ritulio čempionų sostas tapo laisvas – amerikiečius namo pasiuntė Kanados rinktinė

Praėjusiame čempionate ketvirtfinalyje baigę savo pasirodymą suomiai šįkart išvengė nemalonios atsisveikinimo procedūros – Suomija įveikė Čekiją (2:0, 1:1, 1:0).
Pirmieji du įvarčiai į čekų vartus krito 7 ir 14 minutėmis, o pasižymėjo Antonas Lundellas ir Sakari Manninenas.
Susiję straipsniai
Antrame kėlinyje sužaidus 90 sek. trečiąjį įvartį į čekų vartus pelnė Konsta Helenius. Visi tie trys įvarčiai buvo pelnyti greitose atakose.
Kėlinio viduryje suomiai liko tik tryse prieš penkis ir čekai pasinaudojo šiuo šansu – 11 min. skirtumą aptirpdė Filipas Hronekas.
Tačiau lūžio mače neįvyko ir ketvirtame kėlinyje, likus kovoti į min. perėmęs ritulį galutinį tašką akistatoje padėjo suomis Lenni Hameenaho.
Grupių varžybose suomiai A grupėje buvo antri, laimėję 6 mačus ir kartą pralaimėję 2:4 šeimininkams šveicarams.
Tuo tarpu B grupėje čekai liko treti, kai iškovojo 4 laimėjimus.
Įdomu, kad 2025 metų planetos pirmenybėse Švedijoje abi ekipos neįveikė ketvirtfinalio barjero.
Kitoje ketvirtfinalio poroje santykius aiškinosi pasaulio čempionai amerikiečiai ir favoritais įvardijami kanadiečiai. Pergalę šventė kanadiečiai 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Baigiantis pirmam kėliniui – 18 min. kanadiečiai išsiveržė į priekį po NHL „San Jose Sharks“ puolėjo 19-mečio Macklino Celebrini įvarčio.
Antrasis įvartis krito antrame kėlinyje, kai 9 min. smūgiu pasižymėjo „St. Louis Blues“ žaidėjas 24 metų Dylanas Holloway'us.
Mačo pabaigoje amerikiečiai sugalvojo eiti va-bank: priešpaskutinę mačo minutę pakeitė vartininką ir užsidirbo du įvarčius į tuščius vartus – per 40 sek. pasižymėjo legendinis 38 metų NKL žaidėjas Sidney Crosby ir Connoras Brownas.
Šių dviejų porų laimėtojai – kanadiečiai ir suomiai – šeštadienį susikaus pusfinalyje.
Pasaulio čempionatas Šveicarijos Ciuriche ir Friburge vyksta gegužės 15–31 dienomis, o jose varžėsi 16 rinktinių.
Nelaimėjusios nė vieno mačo, į A1 diviziono varžybas krito Italija ir Didžioji Britanija, o kitais metais pirmenybėse žais Ukraina ir Kazachstanas.
Ledo ritulyspasaulio čempionatasKanados ledo ritulio rinktinė
Rodyti daugiau žymių