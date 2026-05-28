Rokas Adomaitis antrame „Tour of Lithuania“ lenktynių etape pasiekė karjeros rekordą

178,4 km lenktynėse sportininkai, nepaisant stipraus vėjo, išvystė 65 km/h greitį. Šoniniam vėjui sunkinant sąlygas, kova dėl varžybų nugalėtojo titulo sprendėsi lenktynių pabaigoje: iki finišo likus apie 13 kilometrų nuo pelotono atitrūko 13 sportininkų, tarp kurių buvo ir R. Adomaitis.
Dar vieną pabėgimą pavyko atlikti keturiems sportininkams, kurie galutines vietas išsidalijo finišo tiesiojoje: pirmas finišavo estas Lauri Tammas (Estijos rinktinė), antras – lenkas Radoslawas Fratczakas („Wibatech Lubelskie Perla Polski“), trečias – Magnusas Machholdtas „(Reffe Co:Play Giant Store“), o ketvirtas – pirmojo etapo nugalėtojas italas Alexanderis Konychevas („China Anta – Mentech Cycling Team“).
„Lenktynės buvo sunkios, visą dieną turėjau būti kantrus, nes nebuvo lengvų atkarpų. Sulaukiau komandos pagalbos ir, laimei, atlikau tinkamus sprendimus. Pabaigoje viskas priklausė nuo manęs ir mano kojų. Bandysiu laimėti daugiau etapų, bet išlaikyti pirmą vietą bendroje įskaitoje bus sudėtinga“, – sakė lenktynių nugalėtojas L. Tammas.
Aukštą penktą vietą užėmęs R. Adomaitis pasiekė savo karjeros rekordą tokio rango varžybose. Nuo lyderių ketveriukės 21-erių lietuvis atsiliko vos 21 sekunde.
„Labai džiaugiuosi, buvau penktas ir tai mano pirmas Top-5 UCI lenktynėse per visą mano trumpą karjerą. Savijauta buvo daug geresnė negu vakar. Taktika buvo ta pati, po 15 kilometrų prasidėjo lenktynės, nors važiavome 180 km. Pirmame rate nekaip sekėsi, likau antroje grupėje, bet kadangi ilgas etapas, labai nesijaudinau. Grįžome iki lyderių, antrame rate buvau labai geroje pozicijoje ir ant šoninio vėjo atsėdėjau ten, kur reikia –sukausi dešimtuke-dvidešimtuke, – pasakojo R. Adomaitis.
– Po to 20–30 žmonių nuvažiavome, prasisukome trečią ratą, o ketvirtame žinojau, kas laukia. Atsilikau nuo lyderių, bet nepasidaviau ir grįžau į grupelę. Tada prasidėjo ataka po atakos ir galop praleidau tą finalinę ataką. Stengiausi, kiek ėjo, bet pirmųjų nepagavome. Likus kilometrui kaliau vienas, pasiekiau finišą, buvau penktas ir tuo labai džiaugiuosi.“
Bendros įskaitos lyderiu išlieka ir penktadienį su geltonais marškinėliais startuos A. Konychevas. Antrojo etapo nugalėtojas L. Tammas pirmauja lenktynių taškų bei U23 įskaitose. Aktyviausio dviratininko kategorijoje atsidūrė lietuviškosios „Energus“ komandos lyderio esto Raito Armo pavardė.
R. Adomaitis bendroje įskaitoje rikiuojasi šeštas, o U23 kategorijoje – antras.
„Tour of Lithuania“ lenktynėms skirta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija, tad dviratininkai gali jose pelnyti įskaitinius reitingo taškus, leidžiančius kovoti dėl kelialapių į pasaulio, Europos čempionatus bei netgi olimpines žaidynes. Ketvirtus metus iš eilės vykstančias „Tour of Lithuania“ lenktynes sudaro penki etapai: penktadienį dviratininkai startuos ir finišuos Utenoje.
„Tour of Lithuania“ dviračių lenktynės yra dalinai finansuojamos valstybės lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra, bei Tauragės, Kėdainių, Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių lėšomis.