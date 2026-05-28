Teniso turnyre – Lietuvą minėjusios ukrainietės pareiškimas: Rusijos vėliavą sulygino su svastika

25-erių ukrainietė, kuri yra viena iš nedaugelio savo šalies atlečių, vis dar besitreniruojančių tarptautinėms kovoms savo gimtinėje, trečiadienį pirmajame „Roland Garros“ etape iškovojo pergalę prieš 20-metę rusę Jeleną Pridankiną, ją palauždama rezultatu 6:1, 6:2.
Po pergalės O. Olijnykova į kortą su pasididžiavimo jausmu žengė plėvesuodama Ukrainos vėliavą.
Po dvikovos ukrainietė buvo paklausta, ar per pastaruosius keletą metų jau priprato žaisti prieš ruses.
„Kai žaidžiu, esu profesionalė, dirbu savo darbą: vieną dieną galiu laimėti, kitą – pralaimėti. Tai yra dalis mano darbo. Tai neveikia manęs aikštelėje, bet turime suprasti, kad tokie mačai ir iš to daromas šou nėra teisinga. Galiu parodyti, ką rusų ataka padarė teniso aikštelėms (rodo telefono ekraną). Galite matyti, kas nutiko teniso kortams Ukrainoje.
Daug mūsų atletų išėjo kariauti, kad apgintų Ukrainą. Kai kurie iš jų žuvo, kai kurie žuvo savo namuose kaip civiliai. Čia esantys žaidėjai yra propagandos dalis.
Jie tyli – taip jie remia režimą. Daug žaidėjų ir aktyviai dalyvauja remdami propagandą: reikšdamiesi socialiniuose tinkluose, dalyvaudami „Gazprom“ remiamuose turnyruose. Jie yra aktyvūs V. Putino rėmėjai. Apie tai nėra kalbama“, – drąsiai teigė sportininkė.
O. Olijnykovos rodyti vaizdai – suniokotų teniso kortų po to, kai buvo numušta skriejusi rusų raketa, galiausiai nusileidusi būtent į teniso kortus.
„Šitie dalykai, šitie siaubingi dalykai vyksta ne be priežasties. Dalis tos priežasties yra žmonės, dalyvaujantis rusų propagandoje ir normalizuojantys agresiją prieš Ukrainą.
Paprasti, eiliniai rusai pamatys, kad jų mėgstamiausi teniso žaidėjai – daug pinigų turinčios merginos ir vaikinai – uždirba pinigus šituose turnyruose ir tam tikra prasme reinvestuoja tuos pinigus, kad remtų propagandą.
Reikia apie tai kalbėti. Ta tyla ture (turi omenyje „WTA Tour“ turnyrus ir visą WTA organizaciją – red.) mane labai nervina. Kai esu korte su rakete, viskas yra kitaip, bet apie šią dalį už korto ribų reikia kalbėti daugiau.
Sporto organizacijos turi kažką dėl to daryti. Jie čia gauna platformą viešumui, uždirbti pinigus, daryti įtaką – jie tuo naudojasi, kad darytų tuos siaubingus dalykus, kuriuos rodžiau. Tuo pat metu Ukrainoje miršta žmonės, yra naikinami teniso kortai, sporto infrastruktūra. Reikia nustoti vaizduoti, kad nieko nevyksta“, – kalbėjo O. Olijnykova.
Vėliau 25-erių tenisininkė prasitarė, kad sulaukia kitų žaidėjų paramos, ir teigė, kad tokie dalykai jai padeda pasijausti geriau.
Vis dėlto netrukus ji buvo paklausta ir apie per pastarąjį pusmetį vis gausiau plintančius sprendimus leisti rusams ir baltarusiams tarptautiniuose turnyruose varžytis su savo vėliavomis ir himnais – tai, kas iki tol nuo invazijos pradžios 2022 m. vasarį nebuvo leidžiama.
„Šita vėliava yra teroro simbolis. Šita vėliava yra naudojama rusų karių po to, kai yra visiškai sunaikinamas miestas.
Į miestus jie eina tik su viena mintimi: naikinti, žudyti, prievartauti, vogti. Šitas simbolis yra siaubingas. Tai yra kažkas visiškai nepriimtino ir tai ukrainiečiams yra traumuojantis vaizdas.
Turime suprasti, ką tai reiškia moderniame kontekste, – emocinga kalbėjo sportininkė. – Naudoti tai yra tas pats, kas naudoti svastiką. Išeikim tada į kortą su svastika. Nematau tame visiškai jokio skirtumo. Tai, kad apie tai išvis yra diskutuojama, yra siaubinga. Man būtų labai įdomu pamatyti argumentus už tai. Tai yra neteisinga, amoralu.“
Netrukus O. Olijnykova paminėjo ir Lietuvą.
„Pasaulis, manau, pamiršta, kas tokie rusai yra iš tikrųjų. Plina propagandos, kuria yra dalinamasi ir kurioje sportininkai ir tenisininkai dalyvauja.
Jie yra agresyvūs ir prieš kitas Europos valstybes: Vokietiją, Estiją, Lenkiją, Latviją, Lietuvą – visas jas. Noriu suprasti, kaip galima šitame pasaulyje net tokią diskusiją turėti. Čia man yra visiškai nepriimtina“, – teigė ukrainietė.
Spaudos konferencija buvo užbaigta klausimu, ar atvirai savo požiūrį dėstanti O. Olijnykova sulaukė rusų tenisininkų paramos ir supratimo privačiuose pokalbiuose.
Pasak ukrainietės, nieko panašaus nėra buvę.
„Jie nebando suprasti, nes jiems nerūpi. Jiems nerūpi, kad ukrainiečiai miršta. Jei jiems rūpėtų, jie elgtųsi kitaip: jie yra žinomi, jie daro įtaką, jie turi fanų, žmonių, kurie jų klausosi.
Jie tyli ir nieko nesako net privačiai, nes remia visus šituos baisumus. Turime tai aiškiai suprasti, ir aš kartosiu tai, kiek tik reikės, kad žmonės išgirstų. Jiems nerūpi, jie remia V. Putiną ir A. Lukašenką“, – spaudos konferenciją baigė ukrainietė.
Šiuo metu rusai ir baltarusiai netrukdomi varžosi WTA ir ATP turnyruose, tačiau nėra rodoma jų šalių vėliava.
Ketvirtadienį O. Olijnykova iškovojo dar vieną pergalę „Roland Garros“ turnyre, po itin įspūdingos kovos 6:3, 0:6, 7:6 (10) palaužusi australę Kimberly Birrell.
