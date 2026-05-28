Žinia apie J. Šuklino mirtį šokiruota LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė: prieš 11 valandų dar skaitė jo įrašus

„Sportavome kartu, bet visgi esame skirtingų kartų. Galbūt dėl to dar didesnis sukrėtimas, nes ir aukščiausio lygio sportininkas, ir, žinoma, jaunas žmogus, kuris galėjo dar gyventi, kurti, daryti gerus darbus, sužinojusi tragišką žinią LRT.lt sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. – Prieš 11 valandų jis dar dalinosi fesibuke, kaip mokyklose kalba su vaikais apie karjerą ir sportą.
Didžiulė užuojauta visiems sportavusiems kartu, visai sporto bendruomenei, federacijai, artimiesiems. Sunku suvokti, kad jo nebėra.
Bendrų bičiulių turėjome nemažai ir atsiliepimai apie jį visada būdavo pozityvūs. Aš ir pati jį stebėjau feisbuke, kaip jis Visagine darė politinę karjerą.
Galima žavėtis, kai jaunas žmogus nori kažką daryti. Jaunas žmogus, todėl labai gaila, protu sunkiai suvokiama. Kartu su kolegomis negalime patikėti, kad taip nutiko“.