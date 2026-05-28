SportasKitos naujienos

Žinia apie J. Šuklino mirtį šokiruota LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė: prieš 11 valandų dar skaitė jo įrašus

2026 m. gegužės 28 d. 22:19
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Lietuvos politikos ir sporto pasaulį sukrėtė tragiška žinia – mirė praeityje vienas garsiausių šalies baidarių ir kanojų atstovų, olimpietis, o pastaruoju metu Seimo narys 40-metis liberalas Jevgenijus Šuklinas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Sportavome kartu, bet visgi esame skirtingų kartų. Galbūt dėl to dar didesnis sukrėtimas, nes ir aukščiausio lygio sportininkas, ir, žinoma, jaunas žmogus, kuris galėjo dar gyventi, kurti, daryti gerus darbus, sužinojusi tragišką žinią LRT.lt sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. – Prieš 11 valandų jis dar dalinosi fesibuke, kaip mokyklose kalba su vaikais apie karjerą ir sportą.
Didžiulė užuojauta visiems sportavusiems kartu, visai sporto bendruomenei, federacijai, artimiesiems. Sunku suvokti, kad jo nebėra.
Susiję straipsniai
Baidarių ir kanojų irklavimo čempionate – kova dėl vietos rinktinėje ir piniginių prizų

Baidarių ir kanojų irklavimo čempionate – kova dėl vietos rinktinėje ir piniginių prizų

Garsiojo kanojininko J. Šuklino kelias – nuo pergalės Londono olimpiadoje iki Seimo tribūnos

Garsiojo kanojininko J. Šuklino kelias – nuo pergalės Londono olimpiadoje iki Seimo tribūnos

Galingasis tandemas: 2025-siais Lietuva šlovina dvi sporto žvaigždes – Mykolą Alekną ir Rūtą Meilutytę

Galingasis tandemas: 2025-siais Lietuva šlovina dvi sporto žvaigždes – Mykolą Alekną ir Rūtą Meilutytę

Bendrų bičiulių turėjome nemažai ir atsiliepimai apie jį visada būdavo pozityvūs. Aš ir pati jį stebėjau feisbuke, kaip jis Visagine darė politinę karjerą.
Galima žavėtis, kai jaunas žmogus nori kažką daryti. Jaunas žmogus, todėl labai gaila, protu sunkiai suvokiama. Kartu su kolegomis negalime patikėti, kad taip nutiko“.
Jevgenijus ŠuklinasDaina GudzinevičiūtėLietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.