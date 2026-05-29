Dėl „Partizan“ sirgalių kaltės nutraukus rungtynes, pergalė įskaityta... „Partizan“

Rankinio rungtynės Balkanų šalyse pastaraisiais metais tapo ypatingai didelės rizikos zona, o trečiadienį dar vienu pavojaus židiniu tapo Novi Sado arena, kurioje vyko Serbijos lygos finalo antrosios rungtynės tarp Novi Sado „Vojvodina“ ir Belgrado „Partizan“ komandų.
Šios rungtynės buvo nutrauktos pirmojo kėlinio viduryje, kai tribūnoje už „Vojvodina“ vartų buvę „Partizan“ sirgaliai į aikštę numetė dvi petardas.
Vos nugriaudėjus sprogimams abiejų komandų rankininkai išėjo į rūbinę. Tačiau po pusantros valandos teisėjai ir rungtynių delegatas nurodė žaidėjams grįžti ir tęsti rungtynes. Toje pačioje tribūnoje dar buvo likę kelios dešimtys „Partizan“ sirgalių, todėl „Vojvodina“ žaisti atsisakė. Kai rungtynės buvo nutrauktos, Novi Sado komanda pirmavo 6:5 (buvo sužaistos 14 min. 12 sek.).
Tą patį vakarą Serbijos rankinio sąjunga pranešė, kad „Vojvodina“ komandai atsisakius tęsti rungtynes, formali pergalė 10:0 įskaityta „Partizan“ klubui. Kadangi Belgrado rankininkai pirmąsias rungtynes namie laimėjo 33:27, o finalo serijoje žaidžiama iki dviejų pergalių, „Partizan“ buvo paskelbtas Serbijos čempionu.
„Esame kalti!!! Esame kalti dėl to, kad „Partizan“ sirgaliai nutraukė finalą. Esame kalti dėl to, kad „Partizan“ sirgaliai numetė pirmą petardą. Esame kalti dėl to, kad „Partizan“ sirgaliai numetė antrą petardą. Esame kalti dėl to, kad petardos sprogimas sužeidė žaidėją. Esame kalti dėl to, kad policija nesugebėjo išvesti sirgalių. Esame kalti dėl to, kad šių Serbijos rankinio vaizdų įrašai milijoną kartų peržiūrėti Europoje ir Vokietijoje“, – ketvirtadienį paskelbtame pranešime ironiškai rašė „Vojvodina“ klubas, taip pat pranešęs, kad per sprogimą buvo sužalotas jo rankininkas Franas Mileta.
„Partizan“ suabejojo, ar rankininkas tikrai nukentėjo, nes jis buvo už kelių metrų nuo tos vietos, kurioje sprogo petarda. „Vojvodina“ paaiškino, kad į ligoninę nuvežtam F. Miletai ir po kelių valandų vis dar spengė ausyse, jis prastai girdėjo, pakilo vyro kraujo spaudimas. Tiesa, žymių sveikatos sutrikimų nenustatę gydytojai nuramino, kad simptomai per kelias dienas turėtų išvykti.
Po kelių valandų pranešimą paskelbė ir „Partizan“ klubas, pažėręs įvairių priekaištų varžovams, bet kartu ir viešai kreipęsis į rankinio sąjungos vadovus, kad sprendimas įskaityti formalią pergalę būtų atšauktas, rungtynės būtų sužaistos ir nugalėtojai paaiškėtų rankinio aikštėje.