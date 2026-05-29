Po netikėtos J. Šuklino mirties prabilo jo draugas: kas vyko prieš nelaimę

Nors buvo staigiai iškviesti paramedikai, jam buvo suteikiama medicininė pagalba, galiausiai buvo konstatuota, kad žinomas sportininkas ir Seimo narys mirė.
Dar visai neseniai, balandžio mėnesį, J. Šuklinas portalui Lrytas atviravo apie sveikatos išbandymus, dėl kurių jam teko gultis ant operacinio stalo.
Tada vyras pasakojo, kad prieš du mėnesius jam prireikė medikų pagalbos, kaip teigė jis pats, dėl daug komplikuotų dalykų.
„Viskas susipynė į viena: nusilpusi imuninė sistema, skrydžiai, galbūt net kruizas, kurio plaukėme ne sezono metu.
Kitas svarbus dalykas – sportininko organizmas yra savotiškas. Jis dažnai išmoksta kompensuoti tam tikrus simptomus, todėl tu jų tiesiog nejauti. Vėliau sužinojau, kad beveik mėnesį sirgau plaučių uždegimu ir visiškai nieko nejaučiau. Tai paaiškėjo tik po operacijos, kai anesteziologas pastebėjo, jog mano saturacija yra labai nukritusi.
Mane skubiai išsiuntė rentgenui, kompiuterinei tomografijai ir tada pamatė situaciją. Tiesiog, kaip sportininkas, esu pratęs: jei sunku – kvėpuoji giliau ir problemos nepastebi“, – kalbėjo tada Seimo narys.
Tačiau plaučių uždegimas galimai turėjo įtakos ketvirtadienio tragedijai – kai kurie specialistai svarsto, jog galbūt po ligos „atplyšo trombas“ ir sukėlė nelaimę.
Vis dėlto, geriausias J. Šuklino draugas ir jo verslo partneris Ivanas Chomenko portalo Delfi žurnalistui Mindaugui Augusčiui sakė, kad pastaruoju metu Jevgenijus jautėsi gerai ir daug treniravosi – nejautė jokių buvusios ligos pasekmių.
„Jis buvo pasveikęs, sportavo, vaikščiojo į treniruotes. Bent du-tris kartus per savaitę. Niekuo nesiskundė, nuotaikos buvo kaip visada. Jevgenijus apskritai prisižiūrėjo savo sveikatą, darė tyrimus, tikrindavosi“, – tikino daugiau kaip 20 metų su J. Šuklinu draugavęs I. Chomenko.