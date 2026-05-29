SportasKitos naujienos

Serbų teniso superžvaigždė N. Džokovičius užsipuolė operatorių ir nelaimėjo dar vieno „Didžiojo kirčio“ titulo

2026 m. gegužės 29 d. 22:50
Lrytas.lt
Novakas Džokovičius nesėkmingai bandė iškovoti rekordinį savo 25-ąjį „Didžiojo kirčio“ titulą, penktadienį pralaimėjęs brazilui Joao Fonsecai viename iš keturių „Didžiojo kirčio“ – „Roland Garros“ – turnyre.
Daugiau nuotraukų (8)
N. Džokovičius kovoje su brazilu pirmavo setais 2:0, tačiau 19-metis brazilas atsitiesė ir laimėjo kitus tris setus – taip iškovodamas stulbinančią pergalę prieš serbų superžvaigždę.
39-erių metų futbolininkas penkių setų trileryje pralaimėjo 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
Kadangi turnyre nedalyvavo pirmoji planetos raketė ispanas Carlosas Alcarazas, ketvirtadienį italas Jannikas Sinneris patyrė nesėkmę Paryžiaus saulėje, o N. Džokovičius pralaimėjo trečiajame varžybų rate, vyrų turnyre paaiškės naujas ir pirmasis „Didžiojo kirčio“ titulą laimėjęs tenisininkas.
Susiję straipsniai
Lietuvos rinktinė susigrums su legendinio N. Džokovičiaus serbais

Lietuvos rinktinė susigrums su legendinio N. Džokovičiaus serbais

C. Alcarazui ir N. Džokovičiui teko vargti dėl pergalių

C. Alcarazui ir N. Džokovičiui teko vargti dėl pergalių

Geriausias Lietuvos tenisininkas V. Gaubas garsiai beldžiasi į pasaulio lyderių šimtuką

Geriausias Lietuvos tenisininkas V. Gaubas garsiai beldžiasi į pasaulio lyderių šimtuką

Šioje akistatoje serbas ir vėl pasižymėjo pykčio protrūkiu: po laimėtų pirmųjų dviejų setų 39-erių serbas per pertrauką ieškojo raketės krepšyje.
Prie jo priartėjo operatorius, kuris filmavo viską, ką žaidėjas darė. Ir per arti. Susierzinęs N. Džokovičius paprašė laikytis operatoriaus atstumo.
„Ar galite būti dar arčiau manęs? Dėl Dievo meilės, duokite man šiek tiek erdvės“, – pyko N. Džokovičius.
TenisasNovakas DžokovičiusRoland Garros

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.