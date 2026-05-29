Serbų teniso superžvaigždė N. Džokovičius užsipuolė operatorių ir nelaimėjo dar vieno „Didžiojo kirčio“ titulo

N. Džokovičius kovoje su brazilu pirmavo setais 2:0, tačiau 19-metis brazilas atsitiesė ir laimėjo kitus tris setus – taip iškovodamas stulbinančią pergalę prieš serbų superžvaigždę.
39-erių metų futbolininkas penkių setų trileryje pralaimėjo 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.
Kadangi turnyre nedalyvavo pirmoji planetos raketė ispanas Carlosas Alcarazas, ketvirtadienį italas Jannikas Sinneris patyrė nesėkmę Paryžiaus saulėje, o N. Džokovičius pralaimėjo trečiajame varžybų rate, vyrų turnyre paaiškės naujas ir pirmasis „Didžiojo kirčio“ titulą laimėjęs tenisininkas.
Šioje akistatoje serbas ir vėl pasižymėjo pykčio protrūkiu: po laimėtų pirmųjų dviejų setų 39-erių serbas per pertrauką ieškojo raketės krepšyje.
Prie jo priartėjo operatorius, kuris filmavo viską, ką žaidėjas darė. Ir per arti. Susierzinęs N. Džokovičius paprašė laikytis operatoriaus atstumo.
„Ar galite būti dar arčiau manęs? Dėl Dievo meilės, duokite man šiek tiek erdvės“, – pyko N. Džokovičius.