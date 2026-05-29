Trakuose savaitgalį karaliaus tradicinė tarptautinė „Galvės taurės“ regata

2026 m. gegužės 29 d. 17:17
Šį savaitgalį vasarą buriuotojai pasitinka tradicinėje tarptautinėje Trakų ežeryne vykstančioje „Galvės taurės“ regatoje. Pasak organizatorių, regata šiemet džiaugiasi daugiau nei pusšimčiu dalyvaujančių jachtų iš visų trijų Baltijos valstybių, o jauniesiems buriuotojams ši regata šiemet tampa ir vienu iš LR buriavimo taurės etapų.
Gegužės 29–31 dienomis Trakuose vykstančioje „Galvės taurės“ regatoje prie starto linijos planuoja stoti virš pusšimčio dalyvių „Platu 25“, kreiserinių, „Optimist“, „RS Feva“ bei „RS Tera“ jachtų klasėse. Jauniausiems regatos dalyviams, besivaržantiems nedidelėmis sportinėmis jachtutėmis, tai drauge bus ir vienas iš 4 LR buriavimo taurės etapų.
Regata, kaip ir kasmet, sulaukė ir svečių iš užsienio – „Platu 25“ jachtų klasėje dalyvauja Latvijos komanda „BITE Buffalo“ (kpt. Janis Benfields) ir iš Estijos atvykusi „Penelope“ (kpt. Keith Luur) komanda. Pastarosios šalies buriuotojų atvyko startuoti ir „RS Tera“ jachtų klasės įskaitoje.
Pasak organizatorių, regata šiemet integravo ir nemažai naujovių. Sekant pasaulinėmis tendencijomis, lenktynių distancijoje bus naudojami robotiniai ženklai, leidžiantys greitai reaguoti į besikeičiančias oro sąlygas bei atitinkamai koreguoti distanciją.
Draugaujant su Trakų miestu, navigaciniam varžybų etapui šiemet įsteigtas atskiras prizas – mero taurė, kurią navigacinio etapo nugalėtojams įteiks Trakų meras.
Gausiame buriuotojų rate bus paminėtas ir šiemet 100 metų švenčiančio Vilniaus jachtklubo jubiliejus.
Šiandien, pirmąją lenktynių dieną, orų prognozė žada stipriai vėjuotus orus, likusiomis regatos dienomis – kiek ramesnes sąlygas, sekmadienį netgi gresiančias visišku štiliumi.
„Galvės taurės“ dalyviai varžysis tiek navigacinėse, tiek sportinėse, priešvėjinėse-pavėjinėse lenktynėse. Regata vyks gegužės 29–31 dienomis, Trakuose. 
