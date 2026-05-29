Trečioji „Tour of Lithuania“ lenktynių diena: Utenoje dėl podiumo kovojo Eimantas Gudiškis

Trečiasis etapas vyko Utenos miesto apylinkėse, o dviratininkai jo metu turėjo įveikti 177,57 km. Lenktynės prasidėjo nuo netikėtos griūties, tačiau po kelių akimirkų visi sportininkai grįžo ant dviračių – antrąkart buvo duotas startas. Iniciatyvos varžybų pradžioje ėmėsi norvegas Eliasas Granas Hermansenas („Team Ringerike“), vienas atitrūkęs nuo pelotono. Vėliau lenktynių lyderį pavijo dar 6 sportininkai, o susiformavusi 7 sportininkų grupelė pirmavo iki pat 103-io kilometro.
Antroje lenktynių dalyje sėkmingą pabėgimą atliko penki sportininkai, tarp kurių buvo ir „Energus Cycling Team“ atstovaujantis Rokas Kmieliauskas. Vis dėlto iki finišo likus mažiau nei 5 kilometrams pelotonas vėl susijungė ir finišą kone vienu metu pasiekė pusšimčio dviratininkų grupė.
„Šiandien diena prasidėjo gana intensyviai, vis bandžiau pabėgti į pabėgimą, bet vis nepataikiau. Po to supratau, kad niekur nenuvažiuosime ir į varžybų galą pamatėme, kad turbūt pavysime pabėgusius dviratininkus. Rokas Adomaitis pasišventė mane pabandyti pristatyti į finišą ir tikrai viskas puikiai sekėsi, išvengėme griūčių, bet gale užspaudė ir nepavyko išlįsti pakovoti dėl podiumo. Likau septintas, kaip ir geras rezultatas, bet kai žinai, kaip arti viskas buvo, tai truputį liūdna“, – komentavo geriausiai iš lietuvių pasirodęs nacionalinės rinktinės narys Eimantas Gudiškis.
Lenktynių nugalėtoju tapo Estijos rinktinei atstovaujantis Karlas Kuritsas, pranokęs prizininkais tapusius lenką Radoslawą Fratczaką („Wibatech Lubelskie Perla Polski“) bei latvį Martiną Ploto („Energus Cycling Team“).
„Mano diena, galiu pasakyti, kad buvo lengva. Mano darbas buvo tiesiog pasisaugoti ir išlaikyti kuo daugiau energijos finišo sprintui. Sugebėjome per paskutinius 200–300 metrų panaikinti atsilikimą. Pernai čia buvau antras, tai žinojau finišą gana gerai. Šiandien mano receptas buvo pažįstama finišo atkarpa bei komandos draugų pagalba“, – teigė K. Kuritsas.
Bendros įskaitos lyderiu lieka italas Alexanderis Konychevas („China Anta – Mentech Cycling Team“), pirmaujantis ir taškų įskaitoje (35 tšk.). Aktyviausio dviratininko kategorijoje pirmauja ir su žaliais marškinėliais šeštadienio lenktynes pradės estas Raitas Armas („Energus Cycling Team“).
U23 įskaitoje lyderiu lieka antrojo etapo nugalėtojas estas Lauri Tammas (Estijos rinktinė), lenkiantis Lietuvos rinktinės narį Roką Adomaitį. Mūsiškis bendrojoje įskaitoje išlieka šeštas.
„Tour of Lithuania“ – didžiausios Baltijos šalių dviračių plento lenktynės, kurioms skirta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija: dviratininkai gali jose pelnyti įskaitinius reitingo taškus, leidžiančius kovoti dėl kelialapių į pasaulio, Europos čempionatus bei netgi olimpines žaidynes. Ketvirtus metus iš eilės vykstančias „Tour of Lithuania“ lenktynes sudaro penki etapai: šeštadienį dviratininkai startuos ir finišuos Kaune.
„Tour of Lithuania“ dviračių lenktynės yra dalinai finansuojamos valstybės lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra, bei Tauragės, Kėdainių, Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių lėšomis.