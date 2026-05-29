Ukrainos gimnastė ant pakylos išgirdusi rusų himną užsidengė ausis ir akis

Viena iš rusams besilankstančių federacijų – Tarptautinė gimnastikos federacija, kuri leido rusų ir baltarusių atletams vėl be suvaržymų dalyvauti tarptautiniuose turnyruose.
Bulgarijoje vykstančiame Europos jaunimo čempionate ritminės gimnastikos rungtyje triumfavo agresorių šalies atstovė Jana Zaikina, o antroje vietoje liko ukrainietė Sofia Krainska.
Medalių įteikimo ceremonijos metu paleidus Rusijos himną, sidabrą iškovojusi S. Krainska įsidėjo ausinukus ir užsidengė akis, taip protestuodama prieš FIG leidimą čempionate dalyvauti agresorių šalių sportininkams.
Panašiai sureagavo ir kita ukrainietė Varvara Chubarova, kuri nusileido baltarusei Kirai Babkevič.