„Tour of Lithuania“ lyderiu išlieka italas, geriausias lietuvis – šeštoje pozicijoje

Kaune ir miesto apylinkėse dviratininkai įveikė 164,71 km. Nuo pat lenktynių starto pelotonas važiavo aktyviai – greitis vietomis siekė 70 km/h, o trasoje sekė ataka po atakos. Lemiama ataka įvyko iki finišo likus 43 kilometrams, kada atitrūko D. Hicksas bei vokietis Julianas Borreschas („Rembe I rad-net“). Lyderiams pranašumą pavyko išlaikyti iki pat lenktynių pabaigos, o nugalėtojas paaiškėjo finišo tiesiojoje.
„Sprintai buvo įtempti, todėl su komanda bandėme laikytis plano, kurį nusistatėme prieš varžybas. Bandėme visą dieną, bet vis kažkas nesisekė, todėl šiek tiek atsitraukiau ir likus gal 40 kilometrų vėl bandžiau kopti aukštyn. Aš ir dar vienas vyrukas ganėtinai greitai susikūrėme persvarą“, – komentavo pergalę iškovojęs D. Hicksas.
Trečią vietą užėmė „Energus Cycling Team“ atstovaujantis latvis Martinas Pluto, su kuriuo finišo tiesiojoje konkuravo bendros įskaitos lyderis italas Alexanderis Konychevas („China Anta – Mentech Cycling Team“), vokietis Benjaminas Boosas („Rembe I rad-net“) bei E. Gudiškis – Lietuvos rinktinės narys finišavo šeštas.
„Šiandien nuo starto norėjome į atsidurti pabėgimuose, tai labai daug kartų bandžiau, bet niekas neatitrūko. Atrodė, kad visi visą dieną atakavo, tai po pusės varžybų jau vos galėjau pakelti užpakalį. Tada pabėgo du varžovai, bandžiau nušokti vienas, bet supratau, kad nepavysiu, todėl grįžau atgal. „Energus“ komanda bandė sugaudyti tą tarpą, o aš taupiausi finišui. Finiše „bardakas“ toks, kad net sunku suprasti, į posūkį išvažiavau antras, bet gale neužteko kojų ir toje grupėje likau ketvirtas, o bendrai šeštas“, – dienos eigą apibūdino E. Gudiškis.
Sekmadienį ketvirtosios „Tour of Lithuania“ lenktynės finišuos Valakampių antrajame paplūdimyje, Vilniuje, numatomas finišo laikas – 14.50 val.
Bendrojoje įskaitoje pokyčių neįvyko: geltonus lyderio marškinėlius dėvi A. Konychevas, pirmaujantis ir taškų įskaitoje, žaliuosius (aktyviausias dviratininkas) – estas Raitas Armas („Energus Cycling Team“), o baltus (geriausias U23 dviratininkas) – estas Lauri Tammas (Estijos rinktinė).
Sėkmingiausiai iš lietuvių varžybose lenktyniauja Rokas Adomaitis (Lietuvos rinktinė), užimantis 6 vietą bendroje įskaitoje ir 2-ąją tarp U23 grupės dviratininkų.
„Tour of Lithuania“ – didžiausios Baltijos šalių dviračių plento lenktynės, kurioms skirta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija. Varžybos yra dalinai finansuojamos valstybės lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra, bei Tauragės, Kėdainių, Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių lėšomis.