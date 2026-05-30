Įspūdingas sugrįžimas: Lietuvos moterų tinklinio rinktinė Danijoje nugalėjo favorites

Pirmosiose rungtynėse penktadienį lietuvės 3:0 (26:24, 25:22, 25:16) nugalėjo turnyro favoritėmis laikytas šeimininkes danes.
Sugiedojus abiejų šalių himnams, Lietuvos tinklininkės iškart energingai pradėjo mačą ir pirmajame sete atitrūko 12:4. Visgi danės vėliau įsižaidė ir viskas sprendėsi pačioje seto pabaigoje. Lietuvos rinktinė neišnaudojo keletos galimybių tašku užbaigti setą ir danės buvo išlyginusios rezultatą 24:24. Visgi tuomet galiausiai lietuvės pelnė du taškus paeiliui ir išsiveržė į priekį.
Antrojo seto pradžioje pirmavo Danijos komanda, bet Lietuvos tinklininkės gana greitai išlygino rezultatą ir vėliau turėjo iniciatyvą savo rankose.
Susiję straipsniai
Trečiajame sete Danijos rinktinė pirmavo 11:6, bet tuomet lietuvės ėmė tiesiog dominuoti tiek gynyboje, tiek puolime ir atsakė savo „spurtu“ net 19:5, taip pergale paženklindamos savo sugrįžimą.
Specialisto iš Lenkijos Mateuszo Zarczynski treniruojamai Lietuvos rinktinei 13 taškų pelnė kapitonė Monika Šalkutė, po 11 – Rūta Staniulytė ir Martyna Paukštytė, 7 – Anastasija Jesipenko, 4 – Barbora Rakauskaitė, po 1 – Karolina Pravdinskaitė, Karina Vilkicka ir Arina Petuchova.
Danijos komandoje 16 taškų surinko Mikala Mogensen.
Kitose rungtynėse Albanijos rinktinė 3:1 (21:25, 25:17, 25:15, 25:14) nugalėjo Liuksemburgą.
Šeštadienį 16 val. Lietuvos tinklininkės susitiks su Liuksemburgu.
Dvi stipriausios turnyro komandos pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, kuris vyks birželio mėnesį.