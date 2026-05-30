Lietuvos moterų tinklinio rinktinė sutriuškino Liuksemburgą ir atsidūrė per žingsnelį nuo tikslo

2026 m. gegužės 30 d. 19:14
Lrytas.lt
Lietuvos moterų tinklinio rinktinė pergalingai tęsia savo sugrįžimą į tarptautinius vandenis. Odensėje (Danija) vykstančiame CEV Europos lygos preliminariojo etapo turnyre Lietuvos rinktinė iškovojo antrąją pergalę ir atsidūrė per mažą žingsnį nuo patekimo į pagrindinį etapą.
Antrosiose rungtynėse Lietuvos tinklininkės 3:0 (25:22, 25:18, 25:13) nepaliko vilčių Liuksemburgo komandai.
Lietuvės susitikimą pradėjo 5 taškais iš eilės, bet vėliau varžovės sugebėjo atsitiesti ir net išsiveržti į priekį. Tik po gana atkaklios kovos mūsiškėms pavyko sėkmingai finišuoti ir laimėti setą.
Antrajame sete lietuvės ėmė žaisti tiksliau ir agresyviau, todėl varžovės priešnuodžių turėjo vis mažiau.
Užtikrinčiau laimėjusi antrąjį setą, Lietuvos rinktinė jau atsipalaidavo ir dominavo trečiajame sete. Treneris Mateuszas Zarczynski į aikštę leido atsargines žaidėjas, bet jos taip pat tęsė Lietuvos rinktinės dominavimą aikštėje.
Nugalėtojoms 13 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 12 – Monika Šalkutė, 8 – Barbora Rakauskaitė, 7 – Anastasija Jesipenko, 6 – Rūta Staniulytė, 4 – Vilūnė Rauluševičiūtė, po 2 – Vaiva Valionytė, Karina Vilkicka ir Arina Petuchova, 1 – Neringa Kačinaitė. Libero pozicijoje puikiai žaidė Rusnė Rutkauskaitė ir jaunoji Vaiva Gasiūnaitė.
Liuksemburgo ekipoje rezultatyviausia buvo Emma van Elslande (10 tšk.).
Lietuvos rinktinė jau po antrųjų dienos rungtynių tarp Albanijos ir Danijos gali užsitikrinti patekimą tarp dviejų stipriausių turnyro komandų bei kelialapį į pagrindinį Europos lygos etapą.
Jeigu viskas susiklostys nepalankiai, tada lietuvėms teks siekti pergalės paskutinėse rungtynėse sekmadienį 16 val. su Albanija.
