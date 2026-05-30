Palankaus rezultato sulaukusios Lietuvos tinklininkės užsitikrino vietą Europos lygoje

Preliminaraus etapo turnyre Danijoje Liuksemburgą šeštadienį sutriuškinusios lietuvės po kelių valandų sulaukė palankaus rezultato iš Danijos bei Albanijos komandų. Danės laimėjo dramatišką mūšį 3:2 (25:22, 25:17, 17:25, 21:25, 15:10), bet, kaip ir Liuksemburgas, prarado viltis aplenkti Lietuvą.
Taip Lietuvos komanda su 6 taškais užsitikrino mažiausiai antrąją vietą ir kelialapį į Europos lygą. Šiuo metu grupėje antra yra Albanija (4 tšk.), trečia – Danija (2 tšk.).
Lietuvos tinklininkes treniruojantis specialistas iš Lenkijos Mateuszas Zarczynski džiaugėsi tiek pergalėmis, tiek žaidimu.
„Po dviejų pergalių, žinoma, esame labai laimingi. Vakarykštėse rungtynėse su Danija pasirodėme labai stipriai. Žaidėme aukštu lygiu tiek taktiškai, tiek emociškai, ir tai natūraliai pareikalavo daug energijos. Šiandien rungtynėse su Liuksemburgu situacija buvo kitokia. Po tokių intensyvių rungtynių turėjome mažai laiko atsigauti, o tuo pačiu į rungtynes ėjome kaip favoritai. Todėl mums buvo labai svarbu nuo pat pradžių išlikti maksimaliai susikaupusiais.
Labai didžiuojuosi visa komanda, visais žaidėjais ir trenerių štabu už jų atliktą darbą. Mums labai daug reiškia po tokios ilgos pertraukos sugrįžti būtent taip ir parodyti, kad ši komanda yra pasirengusi kovoti bei su pasididžiavimu atstovauti Lietuvai“, – kalbėjo M. Zarczynski, taip pat padėkojęs Lietuvą palaikiusiems sirgaliams.
Tiesa, sekmadienio rungtynės su albanėmis Lietuvos rinktinei vis tiek bus svarbios. Albanės vis dar gali aplenkti Lietuvą ir pakilti į pirmąją vietą, o pozicijos šiame etape lems, į kurias grupes šios komandos patektų pagrindiniame Europos lygos etape.
Europos lygos pagrindiniame etape dalyvaus 27 komandos. Jos tris savaitgalius nuo birželio 5 iki birželio 21 dienos žais po tris trijų komandų turnyrus. Jau dabar aišku, kad birželio 19–21 dienomis vienas iš turnyrų vyks Lietuvoje.