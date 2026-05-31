„Tour of Lithuania“ triumfavo italas, tikslą įvykdęs Rokas Adomaitis – šeštas

Per penkias dienas dviratininkai Lietuvoje numynė daugiau nei 850 kilometrų. Daugiadienės lenktynės prasidėjo Tauragėje, antrasis etapas vyko Kėdainiuose, trečiasis – Utenoje, ketvirtasis – Kaune, tuo tarpu šiandien finišo tiesiąją dalyviai kirto Vilniuje.
Paskutiniajame etape triumfavo estas Karlas Kuritsas, finišo sprinte pranokęs kitą Estijos rinktinės atstovą Laurį Tammą bei A. Konychevą. Milisekundės nuo garbės pakylos skyrė ketvirtoje vietoje likusį latvį Martiną Pluto („Energus Cycling Team“) bei penktoje vietoje finišavusį Lietuvos rinktinės narį Eimantą Gudiškį.
„Gaila, kad pirmas iš lietuvių, o ne iš visų. Šiaip diena įdomi, anksti įvyko pabėgimas ir atitrūko daug žmonių, kurie visiems tiko, išskyrus mums, latviams ir gal lyderių komandai. Didžiausias ačiū mano komandai, kurie viską gerai sudėliojo, o vyrai turėjo stipriai padirbėti, kad turėtumėme šansą atvažiuoti iki linijos ir pabandytumėme laimėti etapą. Viskas sekėsi, bet nė vieną dieną neturėjau tokių kojų, kad galėčiau pilnai susprogti. Visas dienas buvo sunkios kojos, laukiau, kuri diena bus mano, bet taip ir nesulaukiau. Iš principo rytoj šis rezultatas džiugins, bet norėjome laimėti etapą ir bendroje įskaitoje būti Top-10. Antras tikslas pavyko, o etapo pritrūko, todėl truputį apmaudu šiai dienai, bet gal dar sugrįšime“, – komentavo E. Gudiškis.
Aktyviai Vilniaus etape varžėsi R. Adomaitis: prieš lemiamą etapą šeštoje bendros įskaitos vietoje ir antrojoje tarp U23 grupės sportininkų buvęs lietuvis lenktynių pabaigoje dalyvavo net keliuose pabėgimuose. Likus kiek daugiau nei 20 kilometrų sportininkas atitrūko su 13 asmenų grupe, tačiau pelotonas pastarąją pavijo likus 13 km. Dar po 6 km R. Adomaitis pabandė atakuoti vienas, tačiau atitrūkti nuo grupės nebepavyko.
„Penktas etapas, penkta diena, bendroje įskaitoje šeštas, tai nebebuvo, ką prarasti, galėjau tik kažką geriau išlošti. Visą dieną turėjau minty, kad pabaigoje kažkur tikrai mostelėsiu. Pabandžiau, nepavyko ir po to žemai labai nenusileidau, nes turime labai gerą sprinterį Eimantą. Grupės priekyje paskutiniuose kilometruose atidaviau viską, ką galėjau ir turime Eimanto penktą vietą šiandien. Labai visi džiaugiamės mano šešta vieta bendroje įskaitoje, tad pusę Lietuvos rinktinės tikslų įvykdėme. Pritrūko pergalės etape ir viskas būtų pagal planą“, – pasakojo R. Adomaitis.
Sėkmingiausiai klaipėdietis pasirodė antrajame etape Kėdainiuose, kur finišavo penktas. Nuo tada mūsiškis bendrojoje įskaitoje rikiavosi šeštas ir šią poziciją išsaugojo iki pat lenktynių pabaigos.
Čempionu tapęs A. Konychevas demonstravo stulbinamą stabilumą: laimėjo pirmą etapą, antrame, trečiame ir ketvirtame finišavo ketvirtas, o Vilniuje – trečias.
„Iškovoti pergalę visada nuostabus jausmas. Žinojau, kad turime gerus šansus išlaikyti geltonus marškinėlius iki galo, bet tokiose lenktynėse kaip čia, ypač kai per pirmąsias tris dienas teko kovoti su dideliu vėju, viskas gali nutikti. Didžiuojuosi, kaip važiavome, komanda visas dienas buvo aplink mane ir galėjome pasiekti pergalę. Kuris etapas sunkiausias? Pirmi du dėl vėjo – papildomas stresas, visada reikėjo būti susikoncentravusiam, bet turėjau geras kojas. Pirmą dieną atakavau ir laimėjau, antrą dieną taip pat bandžiau atakuoti, bet tuo pačiu ir išlaikyti lyderio marškinėlius – viskas pavyko“, – sakė A. Konychevas.
Italas laimėjo ir taškų bendrojoje įskaitoje (54 tšk.), tuo tarpu baltus marškinėlius iškovojo U23 grupėje sėkmingiausiai pasirodęs Lauri Tammas, o žaliuosius, skiriamus aktyviausiam dviratininkui, kitas estas Raitas Armas („Energus Cycling Team“).
„Tour of Lithuania“ – didžiausios Baltijos šalių dviračių plento lenktynės, kurioms skirta Tarptautinės dviračių sąjungos (UCI) 2.2 kategorija. Varžybos yra dalinai finansuojamos valstybės lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra, bei Tauragės, Kėdainių, Utenos, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių lėšomis.