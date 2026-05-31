Paaiškėjo pasaulio ledo ritulio čempionato finalininkės – laukia europietiška kova

2026 m. gegužės 31 d. 08:47
2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate susigrums turnyro šeimininkės Šveicarijos ir Suomijos rinktinės.
Šveicarai pusfinalyje 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) nepasigailėjo Norvegijos ledo ritulininkų.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Christophas Bertschy, Denisas Malginas, Kenas Jageris, Damienas Riatas, Nico Hischieras ir Theo Rochette.
Tuo tarpu suomiai pusfinalyje 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) įveikė Kanados rinktinę.
Lietuva atsisakė žaisti prieš Baltarusijos bendraamžes ir pasaulio čempionate nedalyvaus

Latvijos vilčių krachas – iš pasaulio čempionato juos netikėtai išstūmė norvegai ir 18-mečio įvartis

Pasaulio ledo ritulio čempionų sostas tapo laisvas – amerikiečius namo pasiuntė Kanados rinktinė

Suomijos didvyriais tapo Patrikas Puistola, Aleksanderis Barkovas, Konsta Helenius ir Aatu Rati.
Kanados komandoje tiksliais metimais pasižymėjo Robertas Thomas ir Dylanas Holloway‘us.
Finalas įvyks sekmadienį, 21.20 val.
Suomiai pasaulio čempionais yra tapę 4 kartus, tuo tarpu Šveicarija dar nė karto nelaimėjo pasaulio čempionato finalo.
Šveicarams taip pat tai bus jau 3 finalas iš eilės.
