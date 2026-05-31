Paaiškėjo pasaulio ledo ritulio čempionato finalininkės – laukia europietiška kova

Šveicarai pusfinalyje 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) nepasigailėjo Norvegijos ledo ritulininkų.
Nugalėtojams įvarčius pelnė Christophas Bertschy, Denisas Malginas, Kenas Jageris, Damienas Riatas, Nico Hischieras ir Theo Rochette.
Tuo tarpu suomiai pusfinalyje 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) įveikė Kanados rinktinę.
Suomijos didvyriais tapo Patrikas Puistola, Aleksanderis Barkovas, Konsta Helenius ir Aatu Rati.
Kanados komandoje tiksliais metimais pasižymėjo Robertas Thomas ir Dylanas Holloway‘us.
Finalas įvyks sekmadienį, 21.20 val.
Suomiai pasaulio čempionais yra tapę 4 kartus, tuo tarpu Šveicarija dar nė karto nelaimėjo pasaulio čempionato finalo.
Šveicarams taip pat tai bus jau 3 finalas iš eilės.