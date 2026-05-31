Pasaulio irklavimo taurės etape Sevilijoje – sidabras ir bronza

Viktorija Senkutė iškovojo sidabro medalį medalį – fantastiškai atkakliame ir net fotošinišo pareikalavusiame moterų vienviečių valčių (W1x) A finale lietuvė finišavo antra.
Mūsiškės laikas – 7:25,84 min., o ją tik po itin įnirtingos kovos finiše vos 0,14 sek. aplenkė Europos čempionė bei pasaulio vicečempionė britė Lauren Henry. Fotofinišo prireikė ir bronzos medalio dalyboms. Jį per 0,05 sek. nugvelbė pasaulio čempionė airė Fiona Murtagh (7:33,92 min.).
Tai pirmasis Viktorijos karjeroje iškovotas pasaulio taurės etapo medalis.
Susiję straipsniai
Pirmąjį karjeroje medalį irkluodami dviese tarptautinėse suaugusiųjų varžybose laimėjo ir broliai Stankūnai. Dvynių duetas vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) A finale distanciją įveikė per 6:32,00 min. ir finišo liniją kirto treti bei pasipuošė bronza.
Auksą iškovojo zelandai (6:26,86 min.), sidabrą – rumunai (6:29,46 min.).
Šalia podiumo finišavo Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė – lietuvių duetas moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) A finale distanciją įveikė per 7:13,39 min. ir užėmė 4-ą vietą. Auksą iškovojo čekės (7:10,26 min.), sidabrą – prancūzės (7:10,94 min.), bronzą – čilietės (7:12,64 min.).
Dar vienas A finale startavęs Lietuvos atstovas Dovydas Nemeravičius užėmė 6-ą vietą. Mūsiškis vyrų vienviečių valčių (M1x) A finale distanciją įveikė per 7:07,55 min.
Tuo metu Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas, Arnedas Kelmelis ir Saulius Aušbikavičius laimėjo vyrų pavienių keturviečių valčių (M4-) B finalą ir galutinėje rikiuotėje užėmė 7-ą vietą.
Primename, kad šeštadienį varžybas baigė šeštoji Lietuvos įgula – Benas Paunksnis ir Giedrius Bieliauskuas C finale finišavo penkti (6:33,54 min.) ir galutinėje vyrų dviviečių valčių (M2x) įskaitoje užėmė 17-ą vietą.
irklavimasViktorija SenkutėDovydas Stankūnas
Rodyti daugiau žymių