Lietuvos šauliui – Europos čempionato bronza ir prestižinė taurė

„Teko kovoti ne tik su labai taikliais varžovais, bet ir kaitra, kuri viršijo 36 laipsnius. O dar ir vieno geriausių šaudymo trasų kūrėjų Jamie Peckhamo taikiniai... Džiaugiuosi visos mūsų komandos rezultatais“, – sakė pasaulio ir Europos čempionas V. Grybė, vadovaujantis šaudymo akademijai „VG Shooting Academy“.
Komandų įskaitoje Lietuvos rinktinė, „Sologne Shooting Club“ šaudykloje pademonstravusi aukšto meistriškumo rezultatus, pasidalijo 12–13 vietas su Belgijos komanda.
Simas Petraitis surinko 189 taškus iš 200, o Aleksandr Derbin ir Tomas Momkus numušė po 184 taikinius iš 200. Puikiai pasirodė ir Akvilina Zabielienė numušusi 173 taikinius iš 200 ir užėmusi 31 vietą tarp moterų.
Absoliučiu varžybų nugalėtoju tapo prancūzas Charles‘is Bardou, savo „namų“ šaudykloje pademonstravęs išskirtinį rezultatą – 200 pataikymų iš 200 galimų. Toks rezultatas aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose yra itin retas.
„Lietuvos šaulių rezultatai tarptautinėje arenoje dar kartą patvirtina aukštą mūsų šalies sportininkų meistriškumą ir konkurencingumą pasauliniu mastu, – sakė naujasis Lietuvos sportingo federacijos prezidentas Povilas Straševičius. – Lietuvos šauliai nuolat dalyvauja pasaulio, Europos, kitų žemynų čempionatuose bei taurių etapuose. Šie startai ne tik leidžia išmėginti jėgas su stipriausiais pasaulio sportininkais, tačiau ir nuosekliai stiprina Lietuvos šaudymo sporto pozicijas tarptautinėje arenoje.“
Pasak P. Straševičiaus, šiuo metu šalies šauliai intensyviai rengiasi vienam svarbiausių sezono įvykių – 22-ajam pasaulio „Compak Sporting“ čempionatui, kuris vyks šių metų rugpjūčio 20–23 dienomis Italijoje. Pasirengimas čempionatui apima kryptingas treniruotes, dalyvavimą kontrolinėse varžybose bei fizinio ir psichologinio pasirengimo stiprinimą.
„Tikimės, kad Lietuvos sportininkai pasaulio čempionate sėkmingai atstovaus šaliai, sieks aukštų asmeninių ir komandinių rezultatų, prisidės prie šaudymo į skriejančius taikinius sporto plėtros Lietuvoje ir tarptautinio pripažinimo“, – sakė Lietuvos sportingo federacijos prezidentas.
Varžybos buvo sėkmingos ir Lietuvos teisėjui Ernestui Mackevičiui, kuris apsigynė tarptautinę „Compak Sporting“ teisėjo kategoriją.
„Compak Sporting“ yra populiariausia šaudymo į skriejančius taikinius disciplina Lietuvoje, kasmet pritraukianti vis daugiau sportininkų ir mėgėjų.
FITASC „Compak Sporting“ rungtyje šaudoma į skriejančius taikinius tam pritaikytose aikštelėse, kai vienoje linijoje 3–5 metrų atstumu išsidėstę penkios šaudymo vietos, apie kurias sustatytos 6 taikinių mėtymo mašinėlės.
Šaudymas į skriejančius taikinius, dar vadinamas šaudymu į molinius balandžius, susideda iš įvairių rungčių, kai į specialiais aparatais paleistus taikinius, pagamintus iš trapios ekologiškos medžiagos, yra šaudoma lygiavamzdžiu šautuvu, užtaisytu smulkiais šratais.
Šis sportas yra labai populiarus pasaulyje ir prieinamas labai plačiai auditorijai – šaulių amžiaus diapazonas labai platus – nuo 12 metų vaikų iki meistrų, kurie yra perkopę 75 metus.