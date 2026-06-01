Lietuvos sporto savaitė: V. Gaubo debiutas, „Ryto“ trenerio atleidimas ir eilinis „Žalgirio“ finalas

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Gegužės 25 d. Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitinge Vilius Gaubas užima 133-iąją, Edas Butvilas – 232-ąją vietą. Moterų teniso asociacijos (WTA) reitinge Justina Mikulskytė užima 219-ąją, Andrė Lukošiūtė – 562-ąją, Iveta Dapkutė – 765-ąją, Patricija Paukštytė – 971-ąją vietą.
Gegužės 25 d. Vilius Gaubas debiutavo Didžiojo kirčio turnyre. Jis Prancūzijos atvirojo teniso čempionato pirmajame rate pralaimėjo prancūzui Lucai van Asschei 4:6, 2:6, 6:2, 5:7 (mačas truko 3 val. 50 min.). ATP reitinge 133-iąją vietą užimantis 21 metų V.Gaubas iškrito Prancūzijos čempionato atrankos varžybose, bet buvo pakviestas į pagrindinį turnyrą atsisakius žaisti kitam tenisininkui.
Gegužės 25 d. Vilniaus „Ryto“ krepšinio klubas nutraukė sutartį su treneriu Giedriumi Žibėnu, kuris dirbo nuo 2021 m. sausio. Jam treniruojant „Rytas“ du kartus tapo Lietuvos lygos čempionu (2022 ir 2024 m.) ir Čempionų lygos nugalėtoju (2026 m.).
Gegužės 26 d. Edas Butvilas teniso turnyro Litl Roke (Arkanzasas, JAV; ATP Iššūkio turas) pirmajame rate pralaimėjo amerikiečiui Aidanui Mayo 6:7, 6:7 (mačas truko 2 val. 5 min.).
Gegužės 26–27 d. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pirmosiose rungtynėse Kauno „Žalgiris“ namie nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ 85:75, Utenos „Juventus“ išvykoje nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ 96:83.
Gegužės 27 d. Lengvosios atletikos turnyre Tenerifės Santa Kruse (sidabrinis lygis) Diana Zagainova trišuolio varžybose užėmė penktąją vietą (13,39 m). Nugalėjo kubietė Davisleydi Velazco (14,64 m).
Gegužės 27 d. Lietuvos vyrų rankinio lygos finalo trečiosiose rungtynėse čempiono vardą gynęs Klaipėdos „Dragūnas“ namie nugalėjo Vilniaus „Šviesą“ 40:32 ir laimėjo seriją 3:0. „Dragūnas“ šalies čempionu tapo vienuoliktąjį kartą (visus – nuo 2010 m.).
Gegužės 27 d. Justina Mikulskytė teniso turnyro Saragosoje (ITF 75) pirmajame rate pralaimėjo belgei Sofijai Coustoulas 0:6, 3:6.
Gegužės 28 d. Mirė buvęs irkluotojas, Europos čempionas, olimpinių žaidynių dalyvis, Seimo narys Jevgenijus Šuklinas (40).
Gegužės 28 d. Brazilijoje trijulių krepšinio turnyre (Iššūkio serija) „Marijampolė“ užėmė trečiąją vietą. „Marijampolė“ grupės varžybose laimėjo abejas rungtynes, ketvirtfinalyje nugalėjo „Liberec“ (Čekija) 21:14, bet pusfinalyje pralaimėjo „Antwerp“ (Belgija) 19:21.
Gegužės 28–29 d. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio antrosiose rungtynėse Kauno „Žalgiris“ išvykoje nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ 95:75, Utenos „Juventus“ namie nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ 86:83. „Žalgiris“ ir „Juventus“ serijose iki trijų pergalių pirmavo 2:0.
Gegužės 28–29 d. Lietuvos futbolo pirmosios lygos lyderių rungtynėse Plungės „Babrungas“ namie nugalėjo iki tol nė taško nepraradusią Kretingos „Miniją“ 1:0. „Minija“ nutraukė 10 pergalių seriją. Trečiąją vietą užimantis Kauno „Be1“ išvykoje pralaimėjo Klaipėdos „Neptūnui“ 0:1. Po 11 turų pirmauja „Minija“ (30), „Babrungas“ (29), „Be1“ – 23, Tauragės „Tauras“, „Garliava“ ir „Neptūnas“ (po 19).
Gegužės 28–30 d. Lietuvos futbolo lygos lyderiu tapo Telšių „Džiugas“, namie nugalėjęs „Panevėžį“ 4:0 ir aplenkęs čempiono vardą ginantį Kauno „Žalgirį“, kuris namie pralaimėjo Vilniaus „Žalgiriui“ 0:1 ir prarado taškus šeštose iš eilės rungtynėse. Vilniaus raj. „Transinvest“ namie nugalėjo Kauno raj. „Hegelmann“ 2:1, Marijampolės „Sūduva“ išvykoje nugalėjo Vilniaus „Riterius“ 3:0, Gargždų „Banga“ ir „Šiauliai“ sužaidė lygiosiomis 1:1. Po 16 turų pirmauja „Džiugas“ (30), Kauno „Žalgiris“ (29), „Transinvest“ (28), „Sūduva“ (25), „Banga“ (23), Vilniaus „Žalgiris“ (22) ir „Panevėžys“ (21). Paskutinę dešimtąją vietą užima nė karto nelaimėję ir septynių pralaimėjimų seriją tęsiantys „Riteriai“ (3).
Gegužės 29 d. Bydgoščiuje (Lenkija) lengvosios atletikos I. Szewinskos atminimo turnyre (Žemyninio turo auksinis lygis) Edis Matusevičius ieties metimo varžybose užėmė antrąją vietą (81,62 m). Nugalėjo Douwas Smitas iš Pietų Afrikos (84,57 m).
Gegužės 29–30 d. Varnoje (Bulgarija) Europos meninės gimnastikos čempionate daugiakovės atrankoje Nijolė Mickutė užėmė 37-ąją, Skaistė Razokaitė – 62-ąją vietą (dalyvavo 92 sportininkės). Grupinių pratimų varžybose Lietuvos komanda užėmė 22-ąją vietą.
Gegužės 30 d. Kaune ieties metimo B. Kalėdienės taurės turnyro nugalėtojais tapo Orinta Navikaitė (53,33 m) ir Kasparas Bačianskas (68,67 m).
Gegužės 31 d. Vilniuje baigėsi penkias dienas trukusios „Tour of Lithuania“ daugiadienės dviračių lenktynės. Jų nugalėtoju tapo italas Aleksandras Konyševas („Mentech“). Tarp lietuvių aukščiausią šeštąją vietą užėmė Rokas Adomaitis (Lietuvos rinktinė), tarp „Energus“ dviratininkų aukščiausią ketvirtąją vietą užėmė estas Raitas Armas.
Gegužės 31 d. Koperyje (Slovėnija) gimnastikos Iššūkio taurės etape Gytis Chasažyrovas pratimų ant lygiagrečių varžybose užėmė septintąją vietą (nugalėjo izraelietis Ronas Piatovas).
Gegužės 31 d. Sevilijoje irklavimo pasaulio taurės etape Viktorija Senkutė vienviečių valčių lenktynėse užėmė antrąją vietą, Domantas ir Dovydas Stankūnai pavienių dviviečių valčių lenktynėse užėmė trečiąją vietą. Į finalus pateko keturios Lietuvos įgulos.
Gegužės 31 d. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio trečiosiose rungtynės Kauno „Žalgiris“ namie nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ 103:93 ir laimėjo seriją 3:0. „Žalgiris“ į LKL finalą pateko 31-ąjį kartą per 33 sezonus.
Gegužės 31 d. Andrė Lukošiūtė teniso turnyro Monastyre (Tunisas; ITF 15) finale nugalėjo italę Anastasiją Bertacchi 7:6, 1:6, 6:2. WTA reitinge 562-ąją vietą užimanti 24 metų A.Lukošiūtė šiame turnyre buvo skirstyta pirmąja. Ji iškovojo trečiąjį karjeros titulą (du praėjusius – 2023 ir 2025 m.).
Gegužės 31 d. Lietuvos moterų tinklinio rinktinė Europos lygos pirmojo etapo turnyre Odensėje per 3 rungtynes surinko 7 taškus, užėmė pirmąją vietą ir iškovojo kelialapį į pagrindinį etapą. Lietuvės nugalėjo Daniją 3:0 ir Liuksemburgą 3:0, bet pralaimėjo Albanijai 2:3. Antrąją vietą užėmusi Albanija (6 tšk.) taip pat iškovojo kelialapį į pagrindinį etapą. Lietuvos rinktinė oficialiose varžybose dalyvavo pirmą kartą nuo 2016 m. Europos lygos pagrindinis etapas prasidės birželio 5 d.
Gegužės 31 d. Lietuvos moterų futbolo lygos lyderių rungtynėse Vilniaus „Žalgiris-MRU“ ir čempionės vardą ginanti Šiaulių „Gintra“ sužaidė lygiosiomis 1:1. Po 10 turų pirmauja pralaimėjimo nepatyrusi „Gintra“ (23), „Žalgiris-MRU“ (17), Vilniaus „FK Žalgiris“ (16) ir „Šiauliai“ (13).
