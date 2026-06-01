Molėtuose surengtas nestandartinis čempionatas – diskgolfo atstovai varžėsi komandomis

Lietuvos diskgolfo federacija kartu su Molėtų diskgolfo klubu ir „DiscCity Team“ ketvirtą kartą Lietuvoje suorganizavo komandinio formato čempionatą. Tai gana neįprastas žaidimo formatas individualaus sporto šakoje. Komandinis žaidimas dovanoja kitokią varžybų patirtį žaidėjams, įpratusiems savo sporte būti atsakingais tik už save.
Komandiniame čempionate taikoma ir nestandartinė taškų skaičiavimo sistema. Vietoj to, kad skaičiuotų bendrą metimų skaičių, žaidžiant visus krepšius, sportininkai varžėsi su savo tiesioginiu oponentu iš kitos komandos ir stengėsi sužaisti kiekvieną diskgolfo krepšį geriau už varžovą.
Kiekvienas laimėtas krepšys atnešė po vieną tašką, nesvarbu, kokiu metimų skirtumu. Komandas sudarė po 4 žaidėjus (iš jų privalomai viena mergina).
Mačas prieš kitą komandą susidėjo iš trijų žaidimų – po du žaidėjus žaidė vienas prieš vieną, o dar du žaidėjai kovojo porų žaidime. Kiekvienas laimėtas žaidimas komandai atnešė du taškus, taigi viename mače komanda galėjo iškovoti 6 taškus.
Čempionate dalyvavo 6 komandų iš įvairių Lietuvos miestų. Pirmoji čempionato diena prasidėjo grupių etapo varžybomis. Visos komandos per pirmąją intensyvią čempionato dieną sužaidė po mačą prieš kiekvieną varžovą, taigi visos komandos sužaidė po penkis mačus. Grupių etape mačai buvo sudaryti iš 9 krepšių (pusė įprasto parko), žaidimas vyko gana greitai, bet tuo pačiu ir įtemptai.
Kiek netikėtai po pirmojo rato varžybų į priekį išsiveržė tik penktą žaidėjų reitingą turėjusi komanda „Medkirčiai“ iš Kauno – jie iš viso surinko 23 taškus iš 30 galimų (kiekviename mače buvo galima pasiekti tris pergales ir pelnyti 6 taškus).
Antroje vietoje su 22 taškais liko reitingo lyderiai „DiscCity KOMANDiruotė“. Treti po grupės varžybų etapo buvo pernai metų čempionai molėtiškiai „Trys pušys ir OB“ – 14 taškų.
Tiek pat taškų surinko ir jungtinė Elektrėnų ir Vilniaus diskgolfo klubų komanda „nesiPARinam“, bet dėl pralaimėtos tarpusavio dvikovos liko ketvirtoje vietoje. Penkti su 9 taškais liko vilniečiai „Dovilė ir jos vyrai“, o lentelės apačioje atsidūrė dar viena Molėtų komanda „TirliPirli“ – 8 taškai.
Antrą čempionato dieną keturios geriausios komandos varžėsi pusfinaliuose ir finaluose, o paskutinių dviejų komandų laukė net du tarpusavio mažai kovojant dėl 5 vietos.
Nuo pusfinalio etapo mačai jau buvo dvigubai ilgesni – jie vyko pilname 18 krepšių parke.
Pusfinaliuose tarp TOP4 komandų laukė intriguojančios dvikovos. Pirmos dienos lyderiai „Medkirčiai“ susitiko su 4 vietoje likusiais „nesiPARinam“.
Komandų reitingo lyderių dvikova vyko iki pabaigos – joje vienu tašku buvo pajėgesnis „medkirtys“ Linas Strelkauskas laimėjęs prieš vilnietį Adomą Žemaitį.
Deja, kiti žaidimai jiems nesusiklostė taip sėkmingai – Vytautas Marcinkevičius 3 taškų skirtumu pralaimėjo prieš Mykolą Krasnicką, o porų varžybose Lukas Tribandis ir Jurgita Pašvenskaitė („nesiPARinam“) dviem taškais buvo pajėgesni už Paulių Juozapavičių ir Ingridą Ruželytę.
Komanda „nesiPARinam“ pasiekė revanšą už pralaimėjimą grupės varžybų etape ir žengė į finalą!
Antrame pusfinalyje laukė intriguojanti dvikova tarp pernai metų finalininkų – „DiscCity“ komandos ir juos tuomet finale nugalėjusių Molėtų „Trys pušys ir OB“.
„DiscCity KOMANDiruotės“ lyderis Domas Šimkūnas (taip pat ir Lietuvos reitingo lyderis) įveikė savo tiesioginį oponentą Justiną Žvirblį 4 taškų skirtumu.
Jaunasis „DiscCity“ talentas Adomas Brazauskas turėjo pavargti su Mariumi Gursku – žaidimas tęsėsi iki pat 18 krepšio, tačiau A. Brazauskas sugebėjo išsaugoti trapų vieno taško pranašumą.
Nors molėtiškių pora ir įveikė „DiscCity“ porą – Egidijus Kinčius su Lina Umbrasaite buvo pranašesni prieš Darių Gricių ir Guodą Čaikinienę, bet šios pergalės jau neužteko. „DiscCity KOMANDiruotė“ iškovojo pergalę rezultatu 4:2 ir žengė į finalą.
Sekmadienio popietę vyko finalinės kovos, išaiškinusios visų vietų laimėtojus. Dėl 5 vietos kovojo „Dovilė ir jos vyrai“ prieš parko šeimininkus „TirliPirli“. Abu mačus laimėjo vilniečiai (bendras rezultatas 10:2) ir penktą vietą išsivežė Dovilė su vyrais.
Kovoje dėl bronzos medalių pirmos dienos lyderiai „Medkirčiai“ turėjo įrodyti kad pralaimėjimas pusfinalyje buvo atsitiktinumas. Linas Strelkauskas susitvarkė su šia užduotimi – net 7 taškų skirtumu laimėjo prieš Justiną Žvirblį („Trys pušys ir OB“).
Jų žaidimas baigėsi sužaidus 13 krepšių (rezultatas +7 ir 5 rodo kad 5 krepšiai liko nesužaisti, nes varžovas jau nebegalėjo pavyti pirmaujančio).
L. Strelkauskas tapo vieninteliu žaidėju čempionate, laimėjusiu visus 7 savo žaidimus! Deja jo komandos lyderio pavyzdžio perimti nepavyko. Pajėgiausias Lietuvos jaunimo žaidėjas Paulius Juozapavičius „krito“ prieš Egidijų Kinčių, pasiekusį įtikinamą pergalę +6 ir 4.
Tokiu pat skirtumu tik dar greičiau baigėsi ir porų žaidimas. Molėtiškių Mariaus Gursko ir Linos Umbrasaitės duetas rezultatu +6&5 įveikė Vytauto Marcinkevičiaus ir Ingridos Ruželytės porą. Pernai metų čempionai „Trys pušys ir OB“ pasiekė pergalę 4:2 ir pasipuošė bronzos medaliais.
Didžiajame finale laukė kova tarp čempionato reitingų lyderių „DiscCity KOMANDiruotės“ ir jungtinės Elektrėnų ir Vilniaus komandos „nesiPARinam“. „DiscCity“ komandai atstovavo ir Lietuvos reitingų lyderiai Domas Šimkūnas ir Guoda Čaikinienė.
Favoritai turėjo įrodyti savo statusą diskgolfo aikštyne. Šį kartą jie tai padarė pakankamai solidžiai. Komandų lyderių dvikovoje D. Šimkūnas +3 ir 1 įveikė A. Žemaitį. Antrųjų komandos žaidėjų dvikovoje D. Gricius rezultatu +5 ir 4 įveikė L. Tribandį.
Porų varžybose A. Brazauskas/G. Čaikinienė nepaliko vilčių M. Krasnicko ir J. Pašvenskaitės duetui (+5 ir 3). Pasiekę visas tris pergales „DiscCity KOMANDiruotė“ sugrąžino čempionų taurę savo klubui (jie buvo laimėję ir pirmus du čempionatus).
„Unikalus varžybų formatas visada sukuria išskirtinę atmosferą komandiniame čempionate. Šiek tiek gaila, kad dėl intensyvaus tarptautinių varžybų kalendoriaus čempionatas neteko keleto pajėgių komandų, bet tikiu kad dalyvavusios komandos liko patenkintos čempionatu“, – po varžybų sakė vienas iš čempionato organizatorių Molėtų diskgolfo klubo vadovas Tadas Rinkevičius.