Per Europos lygos finalą varžovai atsidūrė Latvijos rankinio milžino šešėlyje

Finalas
„Melsungen“ klubas Vokietijos bundeslygoje užima žemesnę vietą negu „Kiel“ ir „Flensburg“ komandos. Tačiau tai buvo visiškai nesvarbu savaitgalį Hamburge vykusiame Europos lygos finalo ketverto turnyre.
Melzungeno rankininkai įveikė abu favoritus ir iškovojo antrąjį pagal rangą Europos vyrų rankinio prizą. „Melsungen“ šeštadienį pusfinalyje įtikinamai nugalėjo „Flensburg“ komandą 37:30 (15:14), o sekmadienį finale po labai lygios kovos palaužė „Kiel“ ekipą 24:23 (13:12).
Susiję straipsniai
Lietuvos švieslentė: pirmoji futbolo čempionų nesėkmė, iššūkis „Kibirkščiai“ ir žaibiškas NKL pusfinalis
Lietuvos švieslentė: lygiųjų epidemija futbolo lygoje, neklystanti „Minija“ ir ramios moterų futbolo lyderės
Melzungeno komandoje per abejas rungtynes rezultatyviausiai žaidė aukščiausias Europos rankininkas, 215 centimetrų ūgio latvis Dainis Krištopanas. Ludzoje išugdytas antrosios linijos žaidėjas pusfinalyje įmetė 9 įvarčius, finale – 4 įvarčius.
Finalo rungtynių paskutinėmis minutėmis D. Krištopanas dažnai bandydavo mesti į vartus, bet varžovai spėdavo prie jo prišokti dviese arba trise ir prasižengdami sutrukdydavo atlikti metimą. Likus žaisti keliolika sekundžių D. Krištopanas vėl pradėjo veržtis prie šešių metrų linijos, tačiau dar prieš tai, kai prie jo prišoko „Kiel“ rankininkai, atliko perdavimą į kairįjį kraštą visiškai laisvam kroatui Davidui Mandičiui. Patyręs kraštinis praleisti tokios progos negalėjo ir įmetė pergalingą įvartį.
Paskui „Melsungen“ apsigynė nuo paskutinės varžovų atakos ir džiaugėsi pirmuoju titulu.
Naudingiausio finalo ketverto žaidėjo prizas buvo įteiktas „Melsungen“ vartininkui juodkalniečiui Nebojšai Simičiui.
Nugalėtojai
Europos lygos finale pralaimėjęs „Kiel“ yra labiausiai tituluotas Vokietijos klubas. Jis net 23 kartus tapo šalies čempionu, keturis kartus – Čempionų lygos nugalėtoju.
Tuo tarpu „Melsungen“ – gana naujas pavadinimas Vokietijos rankinio padangėje. Vos 14 tūkstančių gyventojų turinčiame kurortiniame Melzungeno miestelyje veikiantis klubas tik 2005 metais debiutavo pirmojoje bundeslygoje, iki šio savaitgalio nebuvo iškovojęs nė vieno titulo, o ir didelius tikslus pradėjo kelti visai neseniai.
Kai šio dešimtmečio pradžioje „Melsungen“ susiruošė mesti iššūkį Vokietijos ir Europos rankinio elitui, vienas iš pirmųjų garsių rankininkų, patekusių į klubo vadovų akiratį buvo lietuvis Aidenas Malašinskas. Buvęs ilgametis Zaporižės „Motor“ ekipos lyderis vilkėjo „Melsungen“ aprangą 2022–2023 metų sezone.
Tą sezoną Melzungeno komandai prasiveržti dar nepavyko, bet pernai ji pirmą kartą iškovojo Vokietijos pirmenybių bronzos medalius ir taip pat pirmą kartą žaidė Europos lygos finalo ketverte, užpernai ir pernai dukart pateko į Vokietijos taurės finalą.
Nežinomybė
Europos lygos nugalėtoju tapęs „Melsungen“ gali kitą sezoną debiutuoti Čempionų lygoje. Vis dėlto šis klausimas kol kas lieka atviras.
Europos rankinio federacija (EHF) šiais metais įgyvendina žemyno klubų turnyrų reformą. Viena iš naujovių – Europos lygos nugalėtojai gali iškovoti kelialapį į Čempionų lygą. Tačiau naujose taisyklėse yra viena sąlyga, kuri gali pakišti koją Melzungeno klubui.
Jei Čempionų lygos ir Europos lygos nugalėtojais taps vienos šalies klubai, kurie neiškovos kelialapių į Čempionų lygą pagal nacionalinių lygų rezultatus, teisę kitą sezoną žaisti Čempionų lygoje gaus tik šio sezono Čempionų lygos nugalėtojai. Europos lygos nugalėtojai privalėtų vėl žaisti tik antrajame žemyno turnyre.
Toks scenarijus įmanomas. Berlyno „Füchse“ ruošiasi Čempionų lygos finalo ketvertui, bet Vokietijos lygoje dar gali nukristi net į ketvirtąją vietą. Jei „Füchse“ taps Čempionų lygos nugalėtoja, o Vokietijos lygoje praras šiuo metu užimamą antrąją vietą, „Melsungen“ kelialapio į Čempionų lygą negaus.
„Melsungen“ šiuo metu Vokietijos lygoje užima tik septintąją vietą ir pagal nacionalinių pirmenybių rezultatus neiškovotų net kelialapio į Europos lygą. Finale pralaimėjęs „Kiel“ bundeslygoje užima penktąją vietą ir beveik užsitikrino kelialapį į Europos lygą, o Melzungeno rankininkų pusfinalyje sutriuškintas „Flensburg“ klubas bundeslygoje yra trečias ir su „Füchse“ kovoja dėl antrosios vietos bei kelialapio į Čempionų lygą.
Praeitis
„Melsungen“ pratęsė tris dešimtmečius trunkantį Vokietijos klubų vyravimą Europos lygos (anksčiau Europos taurės) turnyre. Nuo 1996–1997 metų sezono kitų šalių klubai šį prizą laimėjo vos keturis kartus: 2000 metais – „Metkovič“ (Kroatija), 2003 metais – „Barcelona“, 2014 metais – „Szeged“ ir 2022 metais – Lisabonos „Benfica“.
Turnyro rekordininkai yra po keturis kartus taurę iškovoję „Magdeburg“, „Kiel“ ir Giopingeno „Frisch Auf“, po tris pergales šventė „Füchse“ ir „Flensburg“. Tiesa, iki 2012 metų šis turnyras Europoje pagal rangą buvo ne antras, bet trečias.
1987 metais šio turnyro, kurio pavadinimas tuo metu buvo IHF taurė, nugalėtoju tapo Kauno „Granitas“.
Finalas
„Melsungen“ – „Kiel“ 24:23 (13:12). Krištopanas 4, Mandičius 3, Mensingas 3, Kasteningas 3 / Zerbe 5, Reinkindas 3, Johanssonas 3, Bilykas 3, Načinovičius 3. 12200 žiūrovų.
Dėl 3 vietos
„Flensburg“ – „Montpellier“ 32:30 (16:16). Pytlickas 7, Jakobsenas 7, Golla 6 / Srna 6, Moraesas 5, Dos Santosas 5.
Pusfinalis
„Kiel“ – „Montpellier“ 29:28 (15:12). Johanssonas 6, Landinas 4, Laube 4, Načinovičius 4 / Balagueras 8, Srna 4, Lenne‘is 4, Porte‘as 4. 11023 žiūrovai.
„Melsungen“ – „Flensburg-Handewitt“ 37:30 (15:14). Krištopanas 9, Darmoulis 7, Mensingas 5, Kasteningas 5 / Pytlickas 8, Jakobsenas 7.