Šveicarų pasaulio čempionatų finalų prakeiksmas tęsiasi – namuose krito prieš suomius

Šveicarijoje vykusiame pasaulio čempionato finale suomiai po pratęsimo dramatiškai 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) įveikė šeimininkus.
Visą mačą vyko apylygė ir konkurencinga kova, tačiau nei vienai komandai nepavyko pelnyti įvarčio ir prasidėjus pratęsimui komandos ieškojo auksinio įvarčio.
Galiausiai 11-ąją pratęsimo minutę Konsta Heleniusas atliko puikų reidą ir pelnė įvartį.
Suomijos rinktinė iškovojo jau penktąjį pasaulio čempionės titulą.
Tuo tarpu šveicarai yra žaidę šešiuose finaluose ir visus juos pralaimėjo. Negana to, Šveicarijos rinktinė finale žaidė trečią kartą paeiliui.