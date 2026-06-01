Vasaros atidarymas Palangoje – siekiant rekordų ir normatyvų į svarbiausius čempionatus

Ten dalyvaus keli šimtai pajėgiausių šalies lengvaatlečių, tarp jų – olimpiečiai bėgikai Modesta Justė Morauskaitė, Gediminas Truskauskas, trišuolininkės Diana Zagainova, Aina Grikšaitė, greičiausiu šalies žmogumi tituluojamas Adas Dambrauskas, kylanti ieties metimo žvaigždė Orinta Navikaitė. Daliai lengvaatlečių tai bus pirmos sezono varžybos, bet jose jau tikimasi ir asmeninių ar net šalies rekordų, ir normatyvų į svarbiausius metų čempionatus.
Malonus jaudulys prieš sugrįžimą
Olimpietė, Lietuvos rekordininkė, bėgikė M. J. Morauskaitė sako su nekantrumu laukianti pirmojo vasaros sezono starto – po kelių pavasarių, kai pasiruošimą trikdydavo sveikatos problemos, šiemet vėl pavyko grįžti prie sklandaus darbo. Tad ir pagrindinis tikslas – pasitikrinti, kaip pavyko pasiruošti sezonui.
„Pavasarį turėjome dvi treniruočių stovyklas – kelias savaites stovyklavome Turkijoje, vėliau dar dvi su puse – Kipre.
Tuo labai džiaugiuosi, mat pastaruosius kelerius metus ruoštis vasarai trukdė traumos, pernai pavasarį, be kita ko, buvo atlikta kelio operacija.
O štai dabar pasiruošimas buvo tikrai sklandus, tad labai laukiu ir varžybų – įdomu sužinoti, kokioje būsenoje šiuo metu yra mano kūnas, kokią formą pavyko pasiekti per pasiruošimą“, – sako patyrusi lengvaatletė, besispecializuojanti 400 m distancijoje.
Ji priduria, kad visada smagu varžytis būtent Palangoje. „Šiame kurorte visada susirenka ir lengvaatlečius palaiko nemažai publikos.
Be to, pernai stadione išklota nauja „Conica“ danga, kuri yra tikrai smagesnė ir kokybiškesnė, ypač varžyboms. Galbūt kiek erzina pajūrio vėjai, bet ir Vilniaus stadione dažnai būna vėjuota, tad oro neužsakysi, o atmosfera Palangoje visada būna labai smagi“, – šypsosi M. J. Morauskaitė.
Po LLAF taurės varžybų lengvaatletė birželio 17 d. dalyvaus taip pat Palangoje vyksiančiose „World Athletics“ Kontinentinio turo bronzinėse varžybose „Cosma Cup“, vėliau laukia dar keli komerciniai startai, o pagrindinis tikslas – rugpjūčio 10–16 d. Birmingame (JK) vyksiantis Europos čempionatas. „Norisi vėl sugrįžti į 400 metrų elitą“, – apibendrina bėgikė.
Kylanti jaunoji žvaigždė
Tą patį tikslą, tiesa, kiek nedrąsiai, sau kelia ir jaunoji ieties metikė O. Navikaitė. Ji dar pernai rugpjūtį iškovojo bronzos medalį Tamperėje (Suomijoje) vykusiame Europos jaunimo (U20) lengvosios atletikos čempionate, o dabar ryžtingai žengia suaugusiųjų pirmenybių link.
Šį sezoną 20-metė lengvaatletė pradėjo pagerinusi karjeros rekordą ir ietį nusviedusi 56,63 m, vėliau dalyvavo pirmosiose „World Athletics“ Kontinentinio turo bronzinėse varžybose Čekijoje ir ten užėmė penktą vietą, po to turėjo dar kelis sėkmingus startus Lietuvoje. Tai jai leido bent kol kas įsitvirtinti 25-oje atrankos į Europos čempionatą vietoje (pirmenybėse varžysis 30 geriausių žemyno ietininkių).
Būtent stabilumo ji sako besitikinti ir LLAF taurės varžybose. „Sezono pradžia tikrai maloniai nustebino, džiaugiuosi tiek asmeniniu rekordu, tiek pirmąja išvyka visiškai vienai į bronzines varžybas. Tikrai smagu, kad darbas duoda rezultatų, tad ir varžybose Palangoje norėčiau išlaikyti stabilumą ir pratęsti gerą varžybų seriją“, – sako O. Navikaitė. Jaunoji sportininkė priduria turinti ir kur kas svarbesnių tikslų. „Pirmiausia noriu išlikti sveika, be traumų. Toliau dirbti, neperdegti, juolab tik ką tik įžengiau į U23 grupę. Jei visa tai pavyks, jei bus gera sportinė forma ir stabilūs rezultatai, tada tikrai būtų įmanoma ir nuostabu patekti į suaugusiųjų Europos čempionatą“, – apibendrina ieties metikė.
LLAF taurės varžybos prasidės penktadienį (birželio 5 d.) 14.30 val. rutulio stūmimo rungtimi, O. Navikaitės startas ieties metime numatytas 16.05 val., M. J. Morauskaitės 400 m bėgimas – tą pačią dieną 16.25 val.
Daug intrigos ir galbūt net Lietuvos rekordo tikimasi 4x100 m vyrų estafetės bėgime (dalyvauja A. Dambrauskas, G. Truskauskas, pradžia – 18.55 val.).
Bene laukiamiausias šeštadienio (birželio 6 d.) startas – 14.35 val. prasidėsiančios trišuolio varžybos (dalyvauja D. Zagainova, A. Grikšaitė). Įėjimas į renginį – nemokamas.