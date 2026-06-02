44-erių teniso legenda Serena Williams grįžta į profesionalų sportą

Apie 23 kartus „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyrą laimėjusios S. Williams artėjantį sugrįžimą į profesionalų sportą buvo kalbama nuo gruodžio, paaiškėjus, kad ji vėl užsiregistravo antidopingo programai, kuri yra būtina sąlyga norint vėl žaisti turnyruose.
Sportininkė reikalavimus atitiko jau nuo vasario, tačiau sugrįžimui pasirinko Britanijos žolės kortų sezoną. Jos sugrįžimas bus viena svarbiausių naujienų sporto pasaulyje šiais metais.
S. Williams profesionaliai nežaidė teniso nuo viso pasaulio sporto aistruolių dėmesį prikausčiusių atsisveikinimo varžybų turnyre „US Open“ 2022 m., nors ir tuomet ji sąmoningai vengė kalbėti apie sportbačių kabinimą ant vinies ir vietoj to minėjo „laipsniškai atsitraukianti“ nuo teniso.
Amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas moterų dvejetų varžyboms, kur ji žais su kanadiete Victoria Mboko.
„Queen’s Club“ atrodo kaip puiki vieta pradėti šį naują skyrių. Žolės (kortai – ELTA) mane apdovanojo vienais reikšmingiausių mano karjeros momentų, ir aš džiaugiuosi galėdama vėl varžytis viename iš legendinių sporto aikštynų“, – kalbėjo S. Williams.
Teniso legendos sugrįžimas yra didžiulis laimėjimas asociacijai „Lawn Tennis Association“ ir turnyro direktorei Laurai Robson. Į šiuos istorinius kortus moterų tenisas sugrįžo praėjusiais metais – pirmą kartą nuo 1973-ųjų.
„Serena Williams yra viena iš geriausių sportininkių, kokias kada nors matė pasaulis, ir mes džiaugiamės, kad ji sugrįš į tenisą LTA HSBC čempionate“, – sakė buvusi Didžiosios Britanijos teniso pirmoji raketė.
„Praėjusiais metais moterų tenisas istoriškai sugrįžo į „Queen’s Club“, o dabar šiame prestižiniame aikštyne į kortus vėl žengia šio sporto legenda – tai labai jaudinantis įvykis turnyrui ir sirgaliams“, – džiaugėsi L. Robson.
Paryžiuje kompanijoje „TNT Sports“ dirbanti L. Robson atskleidė, kad S. Williams tikisi sužaisti „keletą turnyrų ant žolės“.
S. Williams užsiminė apie šį pranešimą socialiniuose tinkluose, pasidalindama vaizdo įrašu su antrašte: „Geros naujienos sklinda greitai.“
2023 m. ji pagimdė antrąją dukrą ir atrodė visiškai pasinėrusi į gyvenimą už teniso kortų ribų kaip motina ir verslininkė.
Tačiau vėliau socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašai, kuriuose S. Williams vėl treniruojasi kortuose, ir, nors ji bandė atmesti kalbas apie sugrįžimą, ėmė atrodyti, kad sugrįžimo klausimas tampa ne „ar“, o „kada“.
Ar septyniskart Vimbldono čempionė taip pat sudalyvaus vienetų varžybose, dar neaišku, nors jos vyresnioji sesuo Venus, kuriai šį mėnesį sukanka 46-eri, tokio formato varžybose tebežaidžia iki šiol.
Pirmieji vardiniai kvietimai į Vimbldono turnyrą bus oficialiai paskelbti birželio viduryje.
Paskutinis S. Williams pasirodymas klube „All England Club“ vyko likus porai mėnesių iki jos atsisveikinimo su tenisu, tačiau tos varžybos teniso legendai apkarto – jau pirmame raunde ją nugalėjo prancūzė Harmony Tan.
Ji yra vyriausia buvusi pasaulio vienetų reitingo lyderė, kuri grįžta į kortus, pagerindama Martinos Navratilovos rekordą, kuri paskutinį „Didžiojo kirčio“ turnyrą laimėjo likus mėnesiui iki savo 50-ojo gimtadienio.
„Serena pakėlė žaidimą į kitą lygį, ir tai yra neįtikėtina šiam sportui, kad ji plečia ribas ir grįžta. Daugelis jaunesnių žaidėjų niekada neturėjo progos su ja pažaisti – kai kurios galbūt net niekada jos nematė per televiziją – todėl tai bus nauja ir jaudinanti patirtis“, – kalbėjo M. Navratilova.
Viena tokių žaidėjų yra ketvirtoji pasaulio raketė Coco Gauff.
„Iš tiesų sakiau, kad vienas didžiausių mano apgailestavimų yra tai, kad neturėjau galimybės su ja pažaisti. Manau, šiam sportui būtų puiku, jei legendinė žaidėja sugrįžtų į kortus“, – sakė 22-ejų tenisininkė.